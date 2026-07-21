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Walaza triumfoval na stovke v rekorde mítingu P-T-S

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Na snímke vľavo Bayanda Walaza (Juhoafrická republika) víťazí v behu na 100 metrov počas hlavného programu 61. ročníka atletického TIPOS P-T-S mítingu v Banskej Bystrici v utorok 21. júla 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Prekonal tak čas 9,94 Američana Ronnieho Bakera z minulého roka a stal sa novým držiteľom najrýchlejšieho času v najkratšom šprinte na území Slovenska.

Autor TASR
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Banská Bystrica 21. júla (TASR) - Juhoafrický atlét Bayanda Walaza sa stal novým rekordérom mítingu P-T-S v behu na 100 m. V utorok na banskobystrických Štiavničkách zvíťazil časom 9,89 s. Prekonal tak čas 9,94 Američana Ronnieho Bakera z minulého roka a stal sa novým držiteľom najrýchlejšieho času v najkratšom šprinte na území Slovenska.

Na druhej priečke finišoval Jamajčan Ackeem Blake časom 10,04, tretí bol štvornásobný medailista z olympijských hier v individuálnych disciplínach Kanaďan Andre De Grasse za 10,05. V silnej konkurencii sa nestratili ani Slováci, Richard Machata skončil piaty časom 10,38, Ján Volko hneď za ním za 10,39.



Míting TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici (61. ročník) - výsledky:

Muži

100 m: 1. Bayanda Walaza (JAR) 9,89 s - rekord mítingu, 2. Ackeem Blake (Jam.) 10,04, 3. Andre De Grasse (Kan.) 10,05, ..., 5. Richard MACHATA 10,38, 6. Ján VOLKO (obaja SR) 10,39
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