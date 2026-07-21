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Walaza triumfoval na stovke v rekorde mítingu P-T-S
Prekonal tak čas 9,94 Američana Ronnieho Bakera z minulého roka a stal sa novým držiteľom najrýchlejšieho času v najkratšom šprinte na území Slovenska.
Autor TASR
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Banská Bystrica 21. júla (TASR) - Juhoafrický atlét Bayanda Walaza sa stal novým rekordérom mítingu P-T-S v behu na 100 m. V utorok na banskobystrických Štiavničkách zvíťazil časom 9,89 s. Prekonal tak čas 9,94 Američana Ronnieho Bakera z minulého roka a stal sa novým držiteľom najrýchlejšieho času v najkratšom šprinte na území Slovenska.
Na druhej priečke finišoval Jamajčan Ackeem Blake časom 10,04, tretí bol štvornásobný medailista z olympijských hier v individuálnych disciplínach Kanaďan Andre De Grasse za 10,05. V silnej konkurencii sa nestratili ani Slováci, Richard Machata skončil piaty časom 10,38, Ján Volko hneď za ním za 10,39.
Na druhej priečke finišoval Jamajčan Ackeem Blake časom 10,04, tretí bol štvornásobný medailista z olympijských hier v individuálnych disciplínach Kanaďan Andre De Grasse za 10,05. V silnej konkurencii sa nestratili ani Slováci, Richard Machata skončil piaty časom 10,38, Ján Volko hneď za ním za 10,39.
Míting TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici (61. ročník) - výsledky:
Muži
100 m: 1. Bayanda Walaza (JAR) 9,89 s - rekord mítingu, 2. Ackeem Blake (Jam.) 10,04, 3. Andre De Grasse (Kan.) 10,05, ..., 5. Richard MACHATA 10,38, 6. Ján VOLKO (obaja SR) 10,39
Muži
100 m: 1. Bayanda Walaza (JAR) 9,89 s - rekord mítingu, 2. Ackeem Blake (Jam.) 10,04, 3. Andre De Grasse (Kan.) 10,05, ..., 5. Richard MACHATA 10,38, 6. Ján VOLKO (obaja SR) 10,39