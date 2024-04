Organizátori ČSOB Bratislava Marathon vypredali všetky disciplíny

Bratislava 5. apríla (TASR) - Organizátori 19. ročníka ČSOB Bratislava Marathon vypredali všetky disciplíny, počet prihlásených atakuje métu 14.000 bežcov. Riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič uviedol, že záujem o najväčšie slovenské jarné športové podujatie prejavilo viac ľudí ako v doteraz rekordnom roku 2018, keď bolo prihlásených 13.501 bežkýň a bežcov. Jeho súčasťou bude aj najúspešnejšia slovenská ženská rekordérka Eva Seidlová, ktorá chce vo veku 75 rokov odbehnúť už svoj 515. maratón.



Šéf pretekov netajil na piatkovom stretnutí s médiami spokojnosť: "Všetko ide presne podľa plánu, a preto verím, že bežecký víkend v Bratislave bude pre všetkých veľkým zážitkom. Po daždi, snehu a vetre v predošlých ročníkoch nám konečne zasvieti slnko. Očakávame pekné počasie, ktoré, verím, priláka do ulíc aj veľa fanúšikov."



Seidlová absolvovala minulý rok v apríli 500. maratón. "Bol tam maratón v Berlíne, medzinárodný maratón v Košiciach, Budapešť. Boli sme na Kanárskych ostrovoch, boli tam ešte dvakrát Košice – Furča a Extrem maratón, Rajecký maratón, banskobystrický, v Žiline som bola zo trikrát, v Kolárove na Troch kráľov atď.," prezradila TASR.



Počas víkendu bude behať aj v sobotu, keďže je ambasádorka behu na päť kilometrov - Behu dobrých ročníkov. Je to kategória bežcov nad 60 rokov. "Pri tej príležitosti tam musím byť a bežím to s nimi ako najstaršia. Maratón bežím v nedeľu ráno. Toto je 19. ročník a mojou túžbou bolo odbehnúť ich 20. Ale neviem či už tento nebude posledný ČSOB Bratislava maratón. Výkon ide dolu a sú tam limity na päť hodín. Ale maratóny chcem behať naďalej, to sa nevzdávam. Veľké maratóny ako Berlín, Budapešť či Košice majú šesťhodinový limit, tak to zvládnem ešte aj najbližších päť rokov."



Behať začala vo veku 35 rokov. Prvý maratón však absolvovala až ako takmer 38-ročná. Na svojom konte má aj tzv. veľkú šestku prestížnych maratónov - New York, Boston, Londýn, Berlín, Chicago a Tokio.



Pri nákupnom centre Eurovea a jeho okolí sa podľa odhadov premelie najbližší víkend do 160-tisíc ľudí. Výkonného a marketingového riaditeľa podujatia Petra Pukaloviča potešil aj obrovský záujem o detské behy: "Vyše 1500 detí na štarte je neskutočné číslo. Mnohé z tých, ktoré u nás štartovali v minulosti, pobežia tentoraz už niektorú dospelácku disciplínu. Tak ako oni rastú, my šedivieme."



Hlavnou disciplínou bratislavského bežeckého víkendu je maratón. Na kráľovskú disciplínu so štartom o 9.00 h je prihlásených takmer 1600 žien a mužov. Jeden z adeptov na prvenstvo – tretie mužské slovenské v histórii – je dvojnásobný maratónsky majster SR (2020, 2023) Marek Hladík (BMSC Bratislava). Ak by zvíťazil, bol by prvý Slovák s triumfom v oboch najväčších slovenských maratónoch. "V Bratislave som desaťkrát bežal polmaratón, nastal čas na maratón. Netajím sa tým, že by som rád zvíťazil. Som pripravený podobne ako vlani v Košiciach, kde som získal svoj druhý slovenský maratónsky titul. V Košiciach na MMM som triumfoval v roku 2020, rád by som do zbierky pridal aj bratislavské prvenstvo. Cítim preto trochu tlak i mierny stres, ale je to dobré znamenie. Verím si, počasie nebude úplne ideálne maratónske, ale pre mňa je hlavný cieľ víťazstvo."



Hladíkovi najväčší súperi v boji o prvenstvo budú na Slovensku žijúci Ukrajinec z Ternopiľa Taras Ivaniuta, ktorý vyhral predošlé dva ročníky (vlani v osobnom rekorde 2:22:23) a pred rokom tretí Poliak Pawel Kosek. Ak sa neudeje nič mimoriadne, o ženské maratónske prvenstvo v 19. ročníku ČSOB BAM by mali súperiť Slovenky Zuzana Polohová a Katarína Lovrantová. Polohová vlani vyhrala v Bratislave polmaratón a teraz ju čaká maratónsky debut. Lovrantová si v roku 2021 vychutnala v Bratislave pocit víťazstva na Telekom Night Run a zároveň slovenskom šampionáte na 10 km. Vlani v októbri skončila na M-SR v maratóne v Košiciach druhá v osobnom rekorde 2:51:12 h.



Slovenky vyhrali maratón na ČSOB BAM doposiaľ trikrát: Andrea Berešová v roku 2006, Dana Janečková o rok neskôr a Kristína Néč-Lapinová v roku 2018. Slovenského mužského šampióna má bratislavský maratón dvoch – Jozefa Urbana v roku 2017 a Miroslava Ilavského v roku 2021.



Súčasťou bratislavského mestského maratónu budú už ôsmy raz i polmaratónske majstrovstvá Slovenska (2009, 2010, 2014, 2016, 2019, 2020, 2021, 2024). Prihlásilo sa 111 mužov a 43 žien. Na štarte nebude chýbať obhajca titulu z Čečehova 2023 a polmaratónsky vicemajster SR 2020 Martin Rusina. Tridsaťročný vytrvalec klubu BMSC Bratislava finišoval v bratislavskom polmaratóne vlani druhý a predvlani tretí. "Myslím si, že som pripravený dobre. V posledných týždňoch som si behanie neskutočne užíval," priznal Rusina na piatkovej tlačovke. "Teším sa na preteky, na to, že sa s chalanmi ponaháňame. Úspešná obhajoba je pre mňa veľká výzva, ale priorita je predviesť dobrý výkon, čo by mi mohlo priniesť opäť i víťazstvo."



Rusinov najväčší súper v boji o polmaratónsky titul bude Matúš Hujsa, ktorý vlani v Bratislave vyhral a utvoril si osobný rekord 1:08:13 h. Bývalý vodný slalomár a v súčasnosti kouč olympijského medailistu Mateja Beňuša má v zbierke viacero medailí z M-SR v bežeckých disciplínach, ale zlato mu ešte chýba. Súboj o ženský polmaratónsky titul bude otvorený, adeptiek na popredné umiestenie je viacero: Zuzana Gejdošová, Monika Kubáková, Kristína Néč-Lapinová či Ivona Miklóšová. Najvážnejší adepti na celkové polmaratónske prvenstvá na ČSOB BAM 2024 sú však z Kene – u mužov Hillary Kimaiyo, Laban Cheruiot a Ezekiel Kipkorir, u žien Rose Jepchumbová, Kipkerio Philice-Cheboirotová a Mercy Chemutaiová.