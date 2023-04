Atletika: Pupiš končí ako člen výkonného výboru SAZ

Banská Bystrica 15. apríla (TASR) - Novým členom výkonného výboru Slovenského atletického zväzu (SAZ) namiesto Martina Pupiša, ktorý v závere minulého roka odstúpil z funkcie, sa stal bývalý špičkový osemstovkár Jozef Repčík. Do VV SAZ ho navrhli tri subjekty – kluby Atletika Šport hrou Bratislava, AŠK Slávia Trnava a aj Západoslovenský atletický zväz. Informoval portál atletika.sk.



"Jozef, ktorý je aj koordinátor našej reprezentácie, by mal mať vo výkonnom výbore pod palcom práve ju celú agendu s ňou súvisiacu. Keďže bol špičkový atlét, dobre vie, čo reprezentanti potrebujú. Veríme, že budeme mať vďaka nemu informácie z prvej ruky o tom, aké problémy našu elitu trápia. Samozrejme, na zasadnutia VV budeme naďalej prizývať i šéftrénera Radoslava Dubovského,“ uviedol prezident SAZ Peter Korčok.



Vo výročnej správe Petra Korčoka na VZ SAZ rezonoval najmä úspech projektu výstavby a rekonštrukcie atletických štadiónov, vďaka ktorému sa výrazne zlepšila atletická infraštruktúra na Slovensku. Prezident SAZ takisto vyzdvihol medailové výsledky Lenky Gymerskej a Anny Šimkovej na organizačne úspešnom EYOF 2022 v Banskej Bystrici a finálové umiestenia Jána Volka, Miroslava Úradníka a Michala Morvaya na ME v Mníchove.



Na margo stavu rozpočtu SAZ na rok 2023 prezident zväzu uviedol: "Zatiaľ je rozpočet mínusový, ale očakávame dofinancovanie zväzov z nadvýnosov z Tiposu. Valné zhromaždenie nás zaviazalo, že ak sa ani potom príjmová časť nevyrovnaná výdavkovej, tú budeme viazať tak, aby sme dosiahli vyrovnaný rozpočet. Sú v ňom stále zahrnuté aj rozvojové projekty. Ak sa ho nepodarí navýšiť, budeme šetriť vo všetkých oblastiach, kde to bude možné.“ So šetrením súvisí dočasné pozastavenie projektu trénerských kapacít. VZ SAZ však zaviazalo výkonný výbor, že ak bude rozpočet SAZ na rok 2023 plusový o čiastku potrebnú na tento projekt, peniaze sa využijú na dofinancovanie práve tohto projektu.



Na začiatku valného zhromaždenia Peter Korčok, ktorý je aj viceprezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), odovzdal štyrom atletickým osobnostiam ocenenia od SOŠV. Strieborný odznak SOŠV udelili Jozefovi Malíkovi, medailu SOŠV získali Jozefína Čerchlanová, Jozef Kucej a Libor Charfreitag.