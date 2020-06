Atletika: Ruskí atléti žiadajú Putina o pomoc, napísali mu otvorený li

Moskva 23. júna (TASR) - Trojica ruských atlétov na čele s trojnásobnou majsterkou sveta v skoku do výšky Marijou Lasickeneovou poslala otvorený list ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Žiadajú ho, aby im pomohol riešiť situáciu s účasťou na OH v Tokiu.



Účasť ruských športovcov na hrách je obmedzená, štartovať ich môže iba desať a pod nezávislou vlajkou. Svetová atletika navyše udelila ruskej atletickej federácii pokutu 10 miliónov dolárov za porušenie antidopingových pravidiel. Okrem Lasickeneovej sa pod list podpísali aj prekážkar Sergej Šubenkov a žrdkárka Angelika Sidorovová. "Chceli by sme upriamiť vašu pozornosť na katastrofickú situáciu v našom športe. Sme na pokraji chaosu a zničenia nášho športu. Nejde o našu kariéru, ktorá sa skončí skôr alebo neskôr, ale o hrozbu pre atletiku v samotnom Rusku. Už sme nemohli štartovať na OH 2016 a zdá sa, že budeme chýbať aj v Tokiu," napísali atléti.