Rusku hrozí vylúčenie zo súťaží, ak do 15. augusta nezaplatí pokutu

Moskva 30. júla (TASR) - Svetová atletika (WA) vylúči Rusko zo všetkých medzinárodných súťaží, pokiaľ tamojšia federácia (RusAF) do 15. augusta nezaplatí 6,3 milióna amerických dolárov za porušenie antidopingových pravidiel. RusAF nestihla zaplatiť do pôvodného termínu 1. júla, dostala však viac času po tom, ako sa ministerstvo športu zaviazalo vyrovnať dlhy.



RusAF dostala za systematický doping v marci 10-miliónovú pokutu, polovica sumy je podmienečná. Bývalé vedenie organizácie poskytovalo falošnú lekársku dokumentáciou, ktorou zakrývalo absencie svojich reprezentantov na antidopingových kontrolách. Okrem pokuty 5.000.000 USD tvoria 1,3 milióna celkového dlhu ďalšie výdavky spojené s kauzou.



Federácia však od decembra neeviduje žiadne príjmy. Do 31. augusta musí pripraviť aj reformy svojho antidopingového systému a riadenia. Ak sa jej to nepodarí, WA čo najrýchlejšie zvolá Kongres, ktorý sa bude zaoberať vylúčením Ruska zo súťaží vrátane budúcoročných olympijských hier v Tokiu. "Ako jediný šport bojujeme proti dopingu v Rusku, je to pokrok, ale stále sme len na začiatku. Môžeme pokračovať v procese opätovného začlenenie Ruska, lebo tamojšia strana si priznala vážnosť problému. Musí to ešte dokázať predstavením svojho plánu," povedal prezident WA Sebastian Coe pre agentúru AFP.