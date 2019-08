Atlét Sahajda nepobeží maratón na MS v Dauhe, uprednostní Košice

Športovec uviedol, že to pre neho vôbec nebolo ľahké rozhodovanie.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Najlepší slovenský vytrvalec Tibor Sahajda sa rozhodol, že v sobotu 5. októbra nepobeží maratón na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe. Rozhodol sa uprednostniť 96. ročník Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach, na ktorom sa bude v nedeľu 6. októbra bojovať aj o slovenské tituly. Informáciu priniesla stránka atletika.sk.



Sahajdu viedli k tomuto rozhodnutiu racionálne dôvody. "Prehodnotil som svoje priority – číslom jeden pre mňa sú budúcoročné olympijské hry. Pri súčasnom kvalifikačnom systéme, keď sa bude brať do úvahy svetový rebríček, by ma však neúčasť na majstrovstvách Slovenska mohla pripraviť o štart v Tokiu 2020," uviedol 28-ročný vytrvalec klubu BMSC Bratislava.



"Nebolo to vôbec ľahké rozhodovanie, bral som do úvahy všetky možnosti. Výrazne však zavážil fakt, že v Dauhe sa pobeží v náročných klimatických podmienkach, vôbec nie vhodných pre maratón. Navyše, štart je minútu pred polnocou miestneho času, čo je naozaj nezvyčajné," dodal Sahajda.