Atlét Sahajda sa rozhodol pre štart na MS v polmaratóne

Bratislava 29. septembra (TASR) - Na majstrovstvách sveta v polmaratóne v poľskej Gdyni by mal štartovať jediný slovenský vytrvalec Tibor Sahajda. O jeho nominácii rozhodol výkonný výbor Slovenského atletického zväzu (SAZ).



"Z našej i Tiborovej strany to bolo dlhé rozhodovanie sa, ale nakoniec zavážil argument, že by bolo vhodné, aby Tibor zužitkoval, čo natrénoval, hoci renking pre kvalifikáciu na OH v Tokiu je v tomto období stále ešte uzavretý. Polmaratón v špičkovej konkurencii bude preňho výborný test výkonnosti pred rozhodujúcou fázou kvalifikácie na tokijské hry," uviedol pre portál atletika.sk šéftréner SAZ Martin Pupiš. "Samozrejme, v prípade Tiborovho štartu v Gdynii budeme hľadať čo najlepšie logistické možnosti, aby sme minimalizovali riziká súvisiace s pandémiou COVID-19."



Dvadsaťdeväťročný Sahajda plánoval pôvodne náročnú kombináciu – dva týždne pred polmaratónskymi MS chcel štartovať v nedeľu 4. októbra aj na 97. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach (súčasne majstrovstvá SR), kde mu organizátori už pridelili štartové číslo jeden. "Momentálne sa necítim na to, aby som krátko po maratóne absolvoval kvalitný polmaratón. Bolo by toho na mňa priveľa a navyše, maratónsky výkon z Košíc by sa mi nepočítal ani do svetového kvalifikačného rebríčka o postup na olympijské hry," vysvetľoval 15-násobný majster Slovenska dôvod, prečo uprednostnil polmaratónske MS pred MMM. "Po debate s trénerom Molčanom, ľuďmi z môjho klubu BMSC Bratislava, ktorý ma podporuje, a takisto šéftrénerom pánom Pupišom som sa rozhodol pre svetový šampionát v polmaratóne. Šanca bežať s najlepšími na svete sa mi nenaskytne často, no do Košíc sa môžem v budúcnosti vrátiť."



MS v polmaratóne sa mali uskutočniť pôvodne 29. marca, ale Svetová atletika (World Athletics) ich pre celosvetovo šíriacu sa koronavírusovú nákaza preložila na 17. október. Pre Tibora Sahajdu bude prípadný štart v Gdynii druhý na polmaratónskych MS v kariére. V premiére vo Valencii 2018 ho klasifikovali až na 150. mieste (1:25:05 h) v rekordnom poli 157 štartujúcich, avšak do cieľa dobehol len symbolicky. Šampionát sa preňho skončil tesne po polovici trate merajúcej 21,0975 km po solídnych medzičasoch na 5. kilometri (14:45 – 76. miesto) a na 10. kilometri (30:18 – 84.). Medzi 11. a 12. kilometrom Sahajdu seklo v chrbte, následne ho začala ťahať aj pravá noha a preteky "zabalil". Cieľový čas mal výsledkoch len preto, lebo organizátori nepochopiteľne nezabezpečili odvoz pre tých, čo sa vzdali, takže doklusal po trati až do cieľa.