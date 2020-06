Atletický zväz chce v lete zorganizovať všetky národné šampionáty

Predbežná termínová listina SAZ na leto 2020 (podlieha schváleniu VV SAZ 10. júna):



27. júna: majstrovstvá SR v behu na 10.000 m na ovále (dospelí a juniori) a 2. kolo Bežeckého pohára SAZ - Kysucké Nové Mesto

11. júla: liga - 1. kolo - Dubnica n/V.

24.-26. júla: majstrovstvá SR vo viacbojoch (dospelí) - Praha/ČR

25. júla: liga - 2. kolo - Košice

15. augusta: liga - 3. kolo - Trnava

29.-30. augusta: majstrovstvá SR mužov a žien - Trnava

5.-6. septembra: dorastenecké majstrovstvá SR - Bratislava

5.-6. septembra: majstrovstvá SR do 23 rokov - Bratislava

6. septembra: majstrovstvá SR v polmaratóne - Bratislava (súčasť ČSOB Bratislava Marathon)

12. septembra: míting P-T-S - Šamorín (náhradný termín 11. septembra)

15. septembra: finále atletickej ligy - Košice

19.-20. septembra: juniorské majstrovstvá SR - Trnava

19.-20. septembra: majstrovstvá SR staršieho žiactva - Trnava

3. októbra: majstrovstvá SR družstiev dorastu - Košice

4. októbra: majstrovstvá SR v maratóne - Košice (súčasť MMM)

10. októbra: majstrovstvá SR družstiev staršieho žiactva - Trnava

10. októbra: majstrovstvá SR v chôdzi na 20 km - Dudince

17. októbra: majstrovstvá SR vo viacboji mladšieho žiactva - Michalovce

17.-18. októbra: majstrovstvá SR vo viacboji staršieho žiactva, dorastu a juniorov - Trenčín

24. októbra: majstrovstvá SR v chôdzi dospelých a juniorov na 10 km, veteránov na 5 km - Borský Mikuláš

21. novembra: majstrovstvá SR v cezpoľnom behu - Krupina

december: majstrovstvá SR v chôdzi na 50 km - zahraničie?

Bratislava 2. júna (TASR) – Slovenský atletický zväz (SAZ) plánuje v tomto roku zorganizovať národné majstrovstvá v letnej sezóne v plnom rozsahu vrátane šampionátov, ktoré sa pre pandémiu koronavírusu nemohli uskutočniť v pôvodnom termíne.Súťažné podujatia sú na Slovensku povolené od stredy 3. júna, predbežná termínová listina SAZ na leto 2020 štartuje 27. júna MSR v behu na 10 000 m na ovále a druhým kolom Bežeckého pohára v Kysuckom Novom Meste.V jarných termínoch nemohol SAZ usporiadať MSR vo viacbojoch či tradičné chodecké podujatie Dudinská päťdesiatka, kde mal za ideálnych okolností štartovať aj úradujúci olympijský víťaz Matej Tóth.povedal prezident SAZ Peter Korčok.Na utorňajšej tlačovej konferencii v bratislavskej hale Elán zdôraznil, že zväz stále má ambíciu pripraviť aj masové podujatia. Od 10. júna sa na hromadných podujatiach vrátane športových bude môcť zúčastniť maximálne 500 osôb, od 1. júla do konca roka maximálne 1000 osôb.Jedno z takýchto podujatí je míting P-T-S v Šamoríne, ktorý predbežne presunuli na 12. septembra, do úvahy však prichádza aj náhradný, o deň skorší termín.povedal viceprezident SAZ Ladislav Asványi, podľa ktorého sa obmedzenie počtu účastníkov dotkne aj maratónov v Bratislave (ČSOB Bratislava Marathon, 6. septembra) a Košiciach (MMM, 4. októbra):Termínovú listinu by mal Výkonný výbor SAZ schváliť 10. júna v Košiciach. Chodecký šampionát na dvadsiatke bude v Dudinciach 10. októbra. Majstrovstvá SR v chôdzi na 50 km, ktoré sa mali pôvodne tiež konať v Dudinciach, sú po novom na programe v decembri. Šéftréner zväzu Martin Pupiš informoval, že vzhľadom na klimatické podmienky môžu smerovať do zahraničia na juh Európy:Podľa Pupiša ešte súťaže asi nebudú prebiehať v úplne normálnom režime: