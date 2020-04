Atletický zväz pripravil tri verzie termínovky na leto

Bratislava 15. apríla (TASR) – Slovenský atletický zväz (SAZ) pripravil tri možné scenáre pre obnovenie letnej súťažnej sezóny, ktoré však závisia od vývoja situácie a opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu.



Výkonný výbor SAZ na stredajšom zasadnutí prostredníctvom internetovej videokonferencie odobril návrh športovo-technickej komisie (ŠTK) SAZ, ktorá pripravila tri scenáre možného vývoja.



"Domácu termínovku sme prispôsobili tomu, odkedy bude možné znova súťažiť. V prvom scenári sme vychádzali z toho, že začneme už v júli, v ďalších dvoch je začiatok súťaženia stanovený na august a september. Pre každú verziu máme predbežne nachystaný súťažný kalendár, ktorý však ešte musí prejsť pripomienkami trénerskej komisie zväzu, ktorá bude o tejto téme rokovať na diaľku v sobotu 18. apríla," citoval web SAZ slová predsedu ŠTK Róberta Mittermayera.



ŠTK v prvej verzii nového súťažného kalendára SAZ na leto 2020 vychádzala z toho, že ME v Paríži sa uskutočnia v riadnom termíne 25. – 30. augusta a z odporúčania Svetovej atletiky o zorganizovani národných šampionátov 8. a 9. augusta. Slovenský by sa uskutočnil v Trnave. Termíny mládežníckych šampionátov by boli nasledovné: 5. a 6. 9. by sa, predbežne v Bratislave, konali súčasne M-SR dorastu a dospelých do 23 rokov, 19. a 20. 9. by o tituly bojovali juniori a staršie žiactvo. V druhej verzii, ak by sa sezóna začala v auguste, by mali dospelí svoj slovenský šampionát 29. a 30. 8. v Trnave, 12. a 13. 9. by sa, pravdepodobne v Bratislave, konali súčasne M-SR dorastu a dospelých do 23 rokov, no a 19. – 20. 9. by o tituly bojovali juniori a staršie žiactvo. V tretej verzii termínovky so začiatkom súťaží v septembri, by došlo k značne neštandardnej situácii, keď by dospelí a staršie žiactvo bojovali na spoločnom šampionáte 12. a 13. 9. v Trnave a zvyšné mládežnícke kategórie (dorast, juniori, dospelí do 23 rokov) zasa na spoločnom šampionáte 19. a 20. 9. zrejme v Bratislave. "Organizátori domácich šampionátov sú len predbežní, oslovujeme ešte i ďalších adeptov," doplnil Mittermayer.



Ligová súťaž by v prvej verzii mala tri základné kolá (11. 7. Dubnica n/V., 25. 7. Košice, 22. 8. Trnava) a finále 15. 9. v Košiciach, v druhej verzii dve základné kola (1. 8. Dubnica n/V., 15. 8. Trnava) a znova košické finále 15. 9., no a v tretej verzii by sa namiesto základných kôl uskutočnil 1. 9. jeden otvorený celoslovenský míting (zrejme v Trnave) a družstvá, ktoré si vybojovali právo štartu v atletickej lige na rok 2020, by súťažili len na jednorazových M-SR družstiev 15. 9. v Košiciach.



"Čo sa týka ďalších šampionátov, viac-menej sme dohodnutí s organizátormi, že M-SR v polmaratóne sa uskutočnia 6. 9. v rámci ČSOB Bratislava Marathon, maratónsky šampionát 4. 10. v rámci MMM v Košiciach, M-SR v chôdzi na 10 km zorganizujú v Borskom Mikuláši 24. októbra ako súčasť 51. ročníka Záhoráckej dvadsiatky," objasňoval šéf ŠTK.



"Potrebujeme ešte doriešiť, čo s majstrovstvami Slovenska mladšieho žiactva, v behu do vrchu a v horskom behu. Ak ich organizátori zrušia bez náhrady, nebudeme tlačiť na nový termín. Ak ich presunú a usporiadajú inokedy, budeme len radi. Samozrejme, ideálne by bolo vyhnúť sa termínovým kolíziám, čo však v tejto zložitej situácii asi nebude celkom možné. Pre Dudinskú päťdesiatku, ktorá mala byť národným šampionátom v chôdzi na 50 km, hľadáme náhradný termín i novú skladbu disciplín. V každom prípade však mládežnícke súťaže v rámci tohto podujatia zorganizujeme. Tri šampionáty – v behu na 10.000 m na ovále, v chôdzi na 20 km, vo viacbojoch – boli spoločné s Českom, ktoré ich malo zorganizovať v Slavkove pri Brne, Poděbradoch a Prahe. Aký bude ich osud, o tom rokuje generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický s českou stranou."



Zatiaľ nie je definitívne vyriešený osud 55. ročníka legendárneho mítingu P-T-S, ktorý od obnovenia v roku 2016 organizačne zabezpečuje SAZ a mal sa pôvodne uskutočniť 11. júna v športovom komplexe x-bionic® sphere v Šamoríne.



Isté je len jedno – v pôvodnom termíne nebude. Osud péteesky závisí aj od toho, či sa uskutočnia parížske ME v pôvodnom termíne 25. – 30. augusta. O inom – neskoršom – vraj Európska atletika a ani organizátori neuvažujú, objasňuje šéftréner SAZ Martin Pupiš.



"Ak ME nebudú, neexistuje dôvod míting v tejto situácii organizovať, keďže Svetová atletika zmrazila až do decembra kvalifikačný proces na OH v Tokiu. Ak európsky šampionát ostane v súťažnom kalendári, potom má zmysel robiť aj péteesku, keďže vzhľadom na 'strieborný' štatút pretekov si prví traja v každej z hlavných disciplín vybojujú účasť na ME v Paríži. Potom by sa šamorínsky míting uskutočnil v zatiaľ nešpecifikovanom termíne v polovici augusta tesne pred uzávierkou možnosti plnenia kvalifikačných kritérií na kontinentálny šampionát."