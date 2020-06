Šéfovia najväčších behov prišli s výzvou Bežecké hnutie je zomknuté

Bratislava 11. júna (TASR) – Organizátori najväčších slovenských bežeckých podujatí adresovali predsedovi vlády Igorovi Matovičovi, hlavnému hygienikovi SR Jánovi Mikasovi, ministrom školstva, vnútra, hospodárstva, štátnemu tajomníkovi pre šport a ďalším výzvu s názvom Bežecké hnutie je zomknuté.



Ponúkajú v nej riešenie, ako eliminovať nepriaznivé dopady koronakrízy tak, aby ich mohli zorganizovať v čo najväčšom rozsahu. Informoval o tom portál atletika.sk.



Od 10. júna sa na hromadných podujatiach vrátane športových bude môcť zúčastniť maximálne 500 osôb, od 1. júla do konca roka maximálne 1000 osôb. Na MMM v Košiciach (4. októbra) a ČSOB Bratislava Marathone (5.-6. septembra) však štartuje dovedna v rôznych disciplínach bezmála 12-tisíc bežcov. K šéfom týchto podujatí Branislavovi Koniarovi a Jozefovi Pukalovičovi sa vo výzve pridali aj Pavol Uhlárik za Rajecký maratón, Miroslav Štrba a Peter Fabok za Banskobystrický maratón, Radovan Lukáč z Prešovského polmaratónu a Ladislav Križan za Národný beh Devín Bratislava.



„Veríme, že kompetentní si nájdu čas a sadneme si za rokovací stôl. Naše podujatia sa síce uskutočnia v závere leta a na jeseň, ale vzhľadom na rozsah príprav a celej logistiky by sme najneskôr koncom júna potrebovali vedieť, na čom sme. Všetky praktické informácie a fakty dokumentujúce pripravenosť organizátorov zvládnuť a pripraviť podujatia v takmer pôvodnej podobe sme zhrnuli do viacerých bodov a poslali sme relevantným osobám a inštitúciám," povedal Koniar na oficiálnej stránke Slovenského atletického zväzu.



Pukalovič oceňuje spoločnú iniciatívu najrenomovanejších slovenských bežeckých podujatí, ktoré sa snažia o to, aby sa mohli – niektoré namiesto pôvodného jarného termínu v náhradnom jesennom – uskutočniť v čo najväčšom rozsahu.



„Cieľ je priblížiť plánované jesenné akcie čo najviac k stavu, v akom ich poznáme. Samozrejme, s dodržaním pravidiel a rešpektovaní všetkých zdravotných, epidemiologických a hygienických opatrení. Osobne si veľmi cením, že napriek rozmanitosti našich behov sme bez problémov našli spoločný postoj vo všetkých zásadných otázkach. Pripravili sme návrhy riešení, ktoré reflektujú aktuálny stav, v ktorom sme sa ocitli. Spoločne veríme, že presvedčíme zodpovedné autority o opodstatnenosti a profesionalite našich návrhov. Bežecká sezóna 2020 bude nepochybne iná ako predchádzajúce. To však neznamená, že nemôže byť ešte krajšia, srdečnejšia, emotívnejšia a plná nezabudnuteľných športových zážitkov."



Iniciatívu podporili nielen primátor Košíc Jaroslav Polaček, zástupca primátora Bratislavy zodpovedný za šport Juraj Káčer či primátor Rajca Milan Lipka, ale aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel a tiež prezident SAZ Peter Korčok.



„Organizačné tímy našich najvýznamnejších bežeckých podujatí pracujú dlhodobo na vysokej úrovni, využívajú osvedčené manuály, ktoré neustále vylepšujú. Ich profesionalita a výborný kredit vo svete sú záruka, že zvládnu organizáciu aj v neštandardných podmienkach. Preto by sme ako ich veľmi blízky partner boli radi, ak by tieto špičkové podujatia s dlhoročnou tradíciou, ktoré majú nesporne výrazný pozitívny vplyv na zdravý životný štýl našej spoločnosti, napísali v tomto roku svoju ďalšiu kapitolu. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach má prívlastok 'najstarší v Európe', ktorý mu závidia mnohé chýrne maratóny v metropolách krajín starého kontinentu – v Londýne, Berlíne, Paríži, Prahe, Viedni či Budapešti. Po prvý raz sa uskutočnil 28. októbra 1924 a odvtedy sa bez prerušenia koná rok čo rok. Nestopla ho ani II. svetová vojna. Preto veríme, že MMM nezastaví ani koronakríza. Bolo by skvelé, keby sa vďaka vzájomnej spolupráci podarilo udržať pre MMM úžasný prívlastok 'najstarší v Európe', vďaka ktorému patrí košický maratón medzi klenoty slovenského športu a nepochybne aj do nášho kultúrneho dedičstva," zdôraznil Korčok.



Organizátori majú know-how, ako usporiadať tieto masové behy aj v novom formáte. „Momentálne sa nachádzame v zložitej situácii. Rýchle, zmysluplné a efektívne uvoľnenie nariadení ohľadom hromadných bežeckých podujatí je pre nás jediná pomoc, ktorá nám umožní túto krízu prekonať. Sme pripravení na spoluprácu s krízovým štábom a príslušnými inštitúciami pri hľadaní funkčných riešení, pretože bez nich bude celé naše odvetvie uvrhnuté do dlhodobej recesie. Konštruktívnym prístupom všetkých strán dokážeme zamedziť ekonomickým stratám, zániku pracovných miest, ale i zániku tradičných podujatí nesúcich hlbokú pečať nášho kultúrneho dedičstva. Preto je nevyhnutné stanoviť v krátkej dobe termín spoločného rokovania, ktoré umožní nastaviť podmienky organizovania týchto podujatí v súlade so všeobecnými potrebami," dodal Koniar na webe atletika.sk.