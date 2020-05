Atletický seriál Diamantovej ligy sa skončí až v októbri

Lausanne 12. mája (TASR) - Organizátori seriálu atletických mítingov Diamantovej ligy v utorok zverejnili nový harmonogram pre rok 2020. Pandémia koronavírusu definitívne zabránila uskutočniť mítingy v Rabate, Londýne a v Zürichu.



Seriál odštartuje 11. júna v Osle, no míting v nórskom hlavnom meste bude mať skôr exhibičný nádych, keď sa súboje budú konať na diaľku. Prvé tri štandardné podujatia sú na programe až v auguste, keď sa atléti predstavia v Monaku (14.), Gatesheade (16.) a Štokholme (23.). V septembri plánujú organizátori Diamantovej ligy usporiadať päť mítingov, v Lausanne (2.), Bruseli (4.), Paríži (6.), Ríme (17.) a Šanghaji (19.). Podujatie vo francúzskej metropole ešte musia potvrdiť miestne autority.



Netradične budú atléti súťažiť aj v októbri, na daný mesiac presunuli mítingy v americkom meste Eugene (4.), Dauhe (9.) a na zatiaľ ešte neznámom mieste v Číne (17.). V roku 2020 sa nebude konať finále, na jednotlivých podujatiach nebudú atléti zbierať body do celkového hodnotenia. Po rozhodnutí Svetovej atletiky (WA) zmraziť rebríčky až do konca novembra sa na mítingoch DL nebudú môcť ani zbierať kvalifikačné limity pre olympiádu v Tokiu. Informácie pochádzajú z oficiálneho servera Svetovej atletiky.