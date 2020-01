Škvarková na mítingu Elán v Bratislave zabehla limit na halové MS

Bratislava 26. januára (TASR) - Slovenská prekážkarka Stanislava Škvarková sa predstaví na halových MS v atletike v čínskom Nan-ťingu. V nedeľu zabehla na bratislavskom mítingu Elán na trati 60 m prek. čas 8,14 s a o dve stotiny prekonala limit.



Zároveň si o päť stotín sekundy zlepšila osobný rekord. "Som rada, že mám limit z krku. Bežalo sa mi fajn, ale ešte to nebolo celkom ono," povedala podľa oficiálnej stránky Slovenského atletického zväzu Škvarková, ktorá je druhá istá účastníčka marcového vrcholu halovej sezóny.



Šprintér Ján Volko nastúpil na prvú hladkú šesťdesiatku od triumfu na halových ME v Glasgowe pred rokom. Svoj beh vyhral v čase 6,68 sekundy a ihneď sa zaradil na štvrtú priečku tohtoročných tabuliek. "Čas ma potešil. Aj keby som to dal za 6,70, bola by tu spokojnosť," povedal Volko.