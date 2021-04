Slováci na MS štafiet v dvoch disciplínach

Chorzów 12. apríla (TASR) - Na neoficiálnych štafetových MS v Chorzówe bude mať Slovensko zastúpenie v dvoch disciplínach. V Poľsku sa predstaví miešaná štafeta na 4x400 m a miešaná štafeta na 2x200 m. Informoval o tom web Slovenského atletického zväzu (SAZ) atletika.sk.



V štafete na 2x (2 x 400 m) beží jeden muž a jedna žena, ktorí sa prestriedajú, pričom každý z nich absolvuje dve štvorstovky. Slovenskú zostavu by mali tvoriť Patrik Dömötör s Danielou Ledeckou, náhradníkmi sú Miroslav Marček a Andrea Švecová. "Rozhodli sme sa nominovať aj túto štafetu, aby sme dali šancu zasúťažiť si v Chorówe aj náhradníkom pre mix štafetu na 4 x 400 m," povedal pre atletika.sk šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Martin Pupiš.



Do miešanej štafety na 4 x 400 m nominoval SAZ Ivetu Putalovú, Emmu Zapletalovú, Danielu Ledeckú, Alexandru Bezekovú, Olivera Murcka, Šimona Bujnu, Martina Kučeru a Patrika Dömötöra. Priamo v Chorzówe by malo slovenské kvarteto bežať v zložení Murcko, Putalová, Zapletalová, Bujna.