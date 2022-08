Atletika: Slováci v Mníchove sú bez medailových ambícií

Na snímke šéftréner SAZ Martin Pupiš, ktorý bude na mníchovskom šampionáte aj vedúci výpravy SR počas tlačovej konferencie Slovenského atletického zväzu (SAZ) s pretekármi pred odchodom na ME, ktoré sa konajú v nemeckom Mníchove 13. augusta v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann



Program disciplín ME v Mníchove so slovenskou účasťou:



Pondelok 15. augusta



10.40: 100 m mužov – rozbehy (Ján Volko)



11.05: 100 m žien – rozbehy (Viktória Forsterová)



19.00: 400 m mužov – rozbehy (Šimon Bujna)







Utorok 16. augusta



8.30: chôdza na 35 km mužov i žien (Miroslav Úradník, Michal Morvay, Ema Hačundová)



12.15: kladivo žien – kvalifikácia (Veronika Kaňuchová)



12.25: 400 m mužov – semifinále



20.05: 100 m mužov – semifinále



20.35: 100 m žien – semifinále



22.15: 100 m mužov – finále



22.25: 100 m žien – finále







Streda 17. augusta



11.05: 400 m prek. mužov – rozbehy (Martin Kučera, Matej Baluch)



11.40: 400 m prek. žien – rozbehy (Emma Zapletalová, Daniela Ledecká)



21.05: kladivo žien – finále



21.43: 400 m mužov – finále







Štvrtok 18. augusta



11.25: 400 m prek. mužov – semifinále



11.55: 400 m prek. žien – semifinále



12.30: 200 m mužov – rozbehy (Volko)



20.13: 200 m mužov – semifinále







Piatok 19. augusta



11.10: 4 x 400 m mužov – rozbehy



21.20: 200 m mužov – finále



21.45: 400 m prek. žien – finále



22.00: 400 m prek. mužov – finále







Sobota 20. augusta



8.30: 20 km chôdza mužov (Dominik Černý)



10.15: 20 km chôdza žien (Hana Burzalová)



20.43: 100 m prek. žien - rozbehy (Forsterová)



21.15: 4x400 m mužov – finále







Nedeľa 21. augusta



19.10: 100 m prek. žien – semifinále



20.45: 100 m prek. žien – finále



Bratislava 14. augusta (TASR) - Slovenská výprava nebude mať na atletických majstrovstvách Európy medailové ambície. V Mníchove sa predstaví s omladeným výberom s 11 nováčikmi. Šampionát potrvá od pondelka 15. augusta do nedele 21. augusta.Do nominácie na 25. európsky šampionát sa dostalo 18 slovenských reprezentantov, o troch menej ako pred štyrmi rokmi v Berlíne.vyhlásil na pôde Slovenského atletického zväzu šéftréner SAZ Martin Pupiš.V Berlíne 2018 získalo Slovensko jednu striebornú medailu zásluhou Mateja Tótha v chôdzi na 50 km. Kandidát na najlepšie umiestnenie v bavorskej metropole tentokrát nie je jednoznačný. Vyššie ambície majú šprintér Ján Volko, ktorý sa predstaví na tretích ME, a semifinalistka z OH v Tokiu na 400 m prek. Emma Zapletalová. Prípravu oboch však poznačili zdravotné komplikácie. Majsterka Európy do 23 rokov z minulého roka sa pre ne ani nepredstavila na júlových MS v Eugene, hoci splnila limit.pripomenul Pupiš.Samostatné Slovensko získalo v histórii kontinentálnych šampionátov šesť cenných kovov s bilanciou (1-4-1). Zlato v Barcelone 2010 vybojoval kladivár Libor Charfreitag, striebro získali kladivárka Martina Hrašnová v Helsinkách 2012 a v Zürichu 2014 a chodec Matej Tóth na trati 50 km v Zürichu i Berlíne 2018. Bronz má v zbierke z Barcelony 2010 Lucia Klocová v behu na 800 m.Šampionát v Mníchove bude špecifický, keďže sa výnimočne koná v tom istom roku ako MS. Pre viacerých atlétov bol Eugene prioritou, no niektorí môžu podujatie využiť ako náplasť na neúspechy na MS. Predovšetkým svetový rekordér na 400 m prek. Karsten Warholm z Nórska, ktorý v Eugene bežal po zranení stehenného svalu a vo finále "vytuhol" na záverečnej stovke a skončil bez medaily. Podobne je na tom aj úradujúci olympijský šampión na stovke Marcell Jacobs z Talianska, ktorého zdravotné problémy však pretrvávajú a jeho štart je stále otázny.Domáci Nemci netrpezlivo očakávajú, v akej forme sa predstaví ich najväčšia atletická hviezda, zlatá z Tokia v diaľke Malaika Mihambová totiž tesne pred ME mala pozitívny test na koronavírus. Vrcholom šampionátu by mohlo byť ďalšie predstavenie žrdkára Armanda Duplantisa. Švéd ukázal v Eugene, že má ohromnú formu, keď vylepšil svetový rekord na 620 cm.