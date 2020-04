Slovenská atletická špička opäť na štadiónoch, chuťovka pre Volka

Bratislava 24. apríla (TASR) - Vyše šesťtýždňové čakanie na legálnu možnosť zatrénovať si na atletickom ovále alebo v sektoroch sa skončilo. Od stredy môže slovenská špička opäť trénovať na vonkajších športoviskách. Možnosť pripravovať sa na atletických štadiónoch s radosťou privítal aj šprintér Ján Volko.



"Samozrejme, z otvorenia štadiónov mám veľkú radosť, keďže v tomto období už naozaj potrebujeme prejsť na rýchlostné tréningy v tretrách a tiež na špeciálnu prípravu," uviedol pre oficiálnu webovú stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ) halový majster Európy 2019 v behu na 60 m. Dvadsaťtriročný slovenský rekordér sa už od 9. marca pripravuje s ďalšími poprednými atlétmi z klubu Naša atletika Bratislava v Osrblí, kde na improvizované tréningy využíval všetky núkajúce sa možnosti v prírode, na dvore trénerkinej chalupy a aj na miestnom futbalovom ihrisku.



"Tréning na štadióne mi už naozaj chýbal. Šprintovať na futbalovom trávniku nie je úplne ideálne, hoci ani nie najhoršie. Na špeciálny tréning je však atletický ovál nevyhnutný," pripomenul Volko. Prvý tréning na štadióne absolvoval v Brezne. Tréneri Naďa Bendová a Róbert Kresťanko mu naordinovali tempové úseky 3x (500 m – 200 m – 200 m). "Bola to naozaj chuťovka, dosť náročná. Myslím si však, že som to zvládol celkom dobre," dodal Volko.



Prekážkarka Stanislava Škvarková vymenila záhradu svokrovcov pod Šachtičkami za atletický štadión. Nie však na banskobystrických Štavničkách, keďže prechádza zásadnou rekonštrukciou. "Absencia štyristometrového oválu je pre nás teraz najväčšia komplikácia, najbližší máme teraz v Nitre. Som však veľmi vďačná aj za možnosť trénovať na ovále a na predĺženej rovinke v športovom areáli Strednej športovej školy v Banskej Bystrici," povedala účastníčka vlaňajších MS v Dauhe. "Trošku sme sa obávali, či budeme môcť plynule prejsť z predĺženej objemovej časti prípravy do tej technickej. No teším sa, že sa otvorili vonkajšie športoviská, čo nám akurát zapadá do momentálneho tréningového plánu. Po kvalitnom objeme a voľnejšom týždni sa postupne budeme viac a viac zameriavať na techniku prekážok."



Štvrtá z halových ME 2015 a šiesta z halových MS 2016 v behu na 400 m Iveta Putalová len v pondelok ukončila dvojtýždňovú karanténu po návrate zo sústredenia v Juhoafrickej republike. "Otvorením štadiónov sme sa mohli hneď a bez obmedzenia vrhnúť do plánovaného tréningu," povedal jej kouč Marcel Lopuchovský. Putalová ani počas karantény nezaháľala. Kondíciu si udržiavala na bežeckom páse, ktorý jej venoval sponzor. Nabehala na ňom dovedna 80 km. "Rozhodnutie, že sa od stredy môže znova oficiálne trénovať na štadiónoch, nám zahralo do kariet. Nemusíme improvizovať, čo ma nesmierne teší," zdôraznil Putalovej tréner.