Slovenskí atléti sú v II. lige ME družstiev napokon na šiestej priečke

Na archívnej snímke slovenská atlétka Lucia Hrivnák-Klocová 17. augusta 2016. Foto: TASR/Michal Svítok

Na archívnej snímke Ján Zmoray 22. júna 2015. Foto: TASR - Martin Baumann

Konečné poradie (po 40 disciplínach):

1. Maďarsko 255,

2. Dánsko 245,5,

3. Slovinsko 233 - postup do I. ligy,

4. Litva 203,

5. Bulharsko 197,

6. Slovensko 187,5,

7. Lotyšsko 177,5,

8. Chorvátsko 174,

9. Island 116,5

Stara Zagora 20. júna (TASR) - Slovenská atletická reprezentácia skončila v II. lige ME družstiev v bulharskej Starej Zagore na konečnej šiestej priečke so ziskom 187,5 bodu spomedzi 9 tímov. Aj o dva roky tak bude účinkovať v tejto súťaži. Súboje v II. lige vyhralo Maďarsko (255) pred Dánskom (245,5) a Slovinskom (233) a tieto tri krajiny postúpili do I. ligy. Z II. ligy automaticky zostúpili už pred súťažami v Starej Zagore absentujúce Rakúsko a Izrael plus Rusko, ktoré má stále medzinárodný dištanc, informoval na svojom webe Slovenský atletický zväz (SAZ).Slováci v nedeľu neudržali 4. miesto, na ktorom boli po úvodnom dni po 21 zo 40 disciplín. Po prvej tretine nedeľného programu to ešte vyzeralo, že by Slovensko mohlo zaútočiť aj na tretích Slovincov a zabojovať o postup do I. ligy (strata bola len 7 bodov), ale priveľa individuálnych umiestení na 7. až 9. priečkach v ďalších disciplínach znamenalo, že sa pred slovenskú reprezentáciu dostali v konečnom účtovaní Litovci aj Bulhari.Slovenská reprezentácia zaznamenala v nedeľu len jediné prvenstvo vďaka prekážkarke na 100 m Stanislave Škvarkovej. Na "" priečku sa dostal prekvapujúco žrdkár Ján Zmoray, tretie skončili Lucia Hrivnák Klocová na 1500 m, kladivárka Martina Hrašnová a štafeta žien na 4 x 400 m Emma Zapletalová, Iveta Putalová, Simona Malatincová, Daniela Ledecká.Tretie slovenské víťazstvo v v Starej Zagore, prvé nedeľné, pridala k sobotným triumfom Bujnu a Lomnického Stanislava Škvarková. Zverenka Michala Škvarku vyhrala v protivetre 1,1 m/s beh na 100 m prekážok za 13,33 s. O 3 stotinky zdolala dánsku rekordérku Garversgaardovú a o 10 stotín Lončarekovú z Chorvátska." uviedol pre atletika.sk Škvarkovej kouč a manžel Michal.Lucia Hrivnák Klocová, matka 8-ročného Adamka a 3-ročnej Timejky, sa po takmer piatich rokoch vrátila do slovenskej reprezentácie a svoj návrat ozdobila 3. miestom v behu na 1500 m. Zverenka Pavla Slouku, ktorá na jeseň 2017 oficiálne ukončila kariéru, bežala v taktických pretekoch výborne. Zo zadných pozícií sa pred zvonením do posledného kola prepracovala dopredu, 300 m pred cieľom zachytila zrýchlenie a až do cieľa sa udržala na tretej pozícii za o 10 rokov mladšou Pacaričovou z Chorvátska a o 20 rokov mladšou Maďarkou Vargovou. Jej čas 4:25,82 min bol len o 74 stotín slabší ako jej sezónne maximum." povedala Lucia Hrivnák Klocová. Naposledy reprezentovala Slovensko 17. augusta 2016 na OH Riu de Janeiro v rozbehu na 800 m (4./2:00,57). Na ME družstiev štartovala pred starozagorským návratom 22. 6. 2014 v II. lige v lotyšskej Rige, kde na 1500 m obsadila 4. miesto (4:32,59).Teraz uvažuje o štarte na majstrovstvách Slovenska najbližší víkend v Trnave." konštatovala bronzová na 800 m na ME 2010 v Barcelone a piata na 1500 m na OH 2012 v Londýne.Tretia skončila i ďalšia "" v slovenskom tíme kladivárka Martina Hrašnová, no s výkonom 67,11 m vôbec nebola spokojná. "" sypala si popol na hlavu zverenka Rudolfa Lukáča.K pozitívam nedeľného vystúpenia Slovákov patrí určite druhá priečka žrdkára Jána Zmoraya, ktorý na prvý pokus vyrovnal vlastné slovenské sezónne maximum 510 cm a potom sa pokúšal o 520 cm. Neuspel, ale zdolal ho len skúsený Lotyš Mareks Arents s osobákom 570 cm, ktorý tentoraz prekonal 551 cm. Milo prekvapil debutant v reprezentácii a so 17 rokmi jej najmladší člen Tomáš Janíček. Nečakaný halový majster SR na 800 m mal spomedzi deviatky osemstovkárov jednoznačne najslabší osobák (1:54,61, druhý najslabší bol 1:50,69), ale predstihol dvoch súperov a časom 1:53,16 si svoje maximum zlepšil o takmer 1,5 sekundy. Uznanie za výkony v Starej Zagore si zaslúži najmä Šimon Bujna, ktorý vyhral štvorstovku, na 200 m skončil štvrtý a prispel aj k 3. miestu štafety na 4 x 100 m a k 4. kvarteta na 4 x 400 m.