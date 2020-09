Súd zamietol Semenyovej odvolanie proti pravidlu o testosteróne

Lausanne 8. septembra (TASR) - Juhoafrická strednotratiarka Caster Semenyová prehrala ďalší spor so Svetovou atletikou (WA) proti pravidlu, ktoré limituje hladinu testosterónu pretekárok. V utorok švajčiarsky najvyšší súd zamietol odvolanie proti rozhodnutiu Športového arbitrážneho súdu (CAS) v Lausanne.



WA zaviedla sporné pravidlo v novembri 2018, podľa neho nesmú pretekárky prekročiť stanovenú úroveň testosterónu v krvi v disciplínach od 400 m do míle, v opačnom prípade musia brať lieky.



Semenyová sa obrátila na CAS namietajúc diskrimináciu. Dvojnásobná olympijská víťazka na 800 trpí vrodenou poruchou pohlavného vývoja, ktorá zapríčinila vysokú hodnotu mužského hormónu v jej organizme. CAS však jej žalobu zamietol s odôvodnením, že pravidlo má rozumný základ aj primeraným spôsobom sa snaží zabezpečiť férové podmienky pre všetkých. Správnosť verdiktu teraz potvrdil aj najvyšší súd. "Som sklamaná, ale nedovolím WA, aby do mňa pchala lieky a nútila ma byť niekým iným. WA sa zaradila medzi záporné organizácie, keď vylúčila pretekárky zo súťaží pre ich prirodzené schopnosti," uviedla v stanovisku Semenyová. Po utorkovom verdikte má však ešte jednu šancu, keď sa môže obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva.