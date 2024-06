Tamberi sa na košický JBL Jump fest vypýtal sám, verí si, únavu necíti

Hlavný program 9. ročníka JBL Jump festu:



streda 19. júna



14.30 výška Open muži



16.30 výška Open ženy



18.30 výška Elite muži (bronzový štatút WACT)







štvrtok 20. júna



9.30 diaľka Open ženy



11.30 diaľka Open muži



13.30 trojskok Open ženy



15.30 trojskok Open muži



18.15 diaľka Elite ženy (bronzový štatút WACT)



18.15 trojskok Elite muži (bronzový štatút WACT)









Košice 18. júna (TASR) - Taliansky skokan do výšky Gianmarco Tamberi bude najväčšia hviezda JBL Jump festu v Košiciach, ktorý v stredu a vo štvrtok napíše 9. kapitolu. Fanúšikom sa predstavil už deň pred pretekmi a krátko po tom, čo na júnových ME v Ríme získal zlatú medailu. Zlatý olympijský medailista a majster sveta sa na košické podujatie vypýtal sám, keď kontaktoval organizátorov na sociálnych sieťach.Tamberi v Ríme triumfoval s výkonom 237 cm (osobák 239 cm), prejavil veľký záujem štartovať na populárnom podujatí, ktoré sa tradične uskutoční v centre Košíc pod Katedrálou sv. Alžbety.poznamenal Tamberi, ktorý sa nachádza uprostred sezóny, ktorá bude mať po ME druhý, ešte významnejší vrchol v podobe OH v Paríži.konštatoval Tamberi.Slovenskému publiku sa v minulosti predstavil na Banskobystrickej latke, na ktorej triumfoval v rokoch 2016 a 2021.prezradil zakladateľ mítingu Stanislav Návesňák pre TASR. Účasť jednej z najväčších atletických hviezd súčasnosti organizátorov potešila.prezradil Návesňák.Program 9. ročníka JBL Jump Fest je rozložený do dvoch dní. V stredu 19. júna sa predstavia výškari a vo štvrtok 20. júna bude patriť diaľkarom a trojskokanom. Bronzový štatút majú súťaže výškarov, diaľkarok a trojskokanov. Skákať sa bude na dvoch miestach v blízkosti Katedrály sv. Alžbety. Oba sektory budú mať teleskopické skokanské rampy, ktoré bude pred pretekmi certifikovať technický delegát. Novinkou sú aj tribúny. Organizátori zvýšili kapacitu na takmer tisíc miest na sedenie na mobilných tribúnach, ktoré v noci medzi súťažami premiestnia z jedného športoviska na druhé.