Termín košického Medzinárodného maratónu mieru je zatiaľ v platnosti

Košice 24. apríla (TASR) - Termín 97. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) je naďalej v platnosti. Rôzne obmedzenia komplikujú prácu organizátorov a premietli sa aj do počtu prihlásených, ale prvá októbrová nedeľa by v Košiciach nemala byť bez najstaršieho európskeho maratónu. "Sme plní nádeje a optimizmu, že sa všetko upokojí a bude možné pripraviť maratón pri dodržaní všetkých opatrení, ktoré sa nám postune dostávajú do krvi. Ak budú v platnosti striktnejšie nariadenia, vyhovieme im a verím, že zabezpečíme plynulý priebeh podujatia," uviedol riaditeľ MMM Branislav Koniar pre TASR.



Organizátori košického maratónu pravidelne porovnávajú počet prihlásených s nedávnymi rokmi. Vplyv pandémie koronavírusu a s ním súvisiace opatrenia sa premietli aj do prihlasovania bežcov. Koncom apríla 2020 ich bolo zaregistrovaných približne o 20 percent menej než vlani. "Je to pochopiteľné. My sme vyšli v ústrety všetkým bežcom, ktorí sa nestihli prihlásiť koncom marca za najnižšie štartovné. Tento benefit sme posunuli o 30 dní a uplynie na konci apríla. Stále však chodia denne desiatky prihlášok," poznamenal Koniar.



Okrem tisícok amatérskych bežcov pravidelne štartujú na MMM atléti svetového významu. K najväčším favoritom každoročne patria vytrvalci z Kene a Etiópie, no pri pretrvávajúcich obmedzeniach by bola ich účasť ohrozená. "Celá svetová špička ostala na jar takpovediac stáť. Je to zdroj obživy pre pomerne veľkú komunitu ľudí, takže aj v tomto smere to bude mať veľké sociálno-ekonomické dopady. Ak budú aj krátko pred MMM v platnosti opatrenia znamenajúce znížený pohyb osôb, prípadne obmedzenia leteckých prepravcov, tak je možné aj to, že sa dočkáme teritoriálne obmedzeného maratónu. Boli by sme však radi, keby bol maratón naďalej pestrý," konštatoval Koniar s dodatkom, že koncom apríla evidovali prihlásených bežcov z 26 krajín. Vlani malo o takomto čase zastúpenie 33 krajín.



Organizačný tím MMM usporadúva v jarnej časti sezóny aj ďalšie podujatia pre atletickú verejnosť. Tentoraz sa však niektoré z nich neuskutočnia. "Všetci organizátori maratónov museli prehodnocovať svoje plány. My sme mali v pláne polmaratón Košice-Seňa (16. mája), ktorý napokon nebude. Za obeť opatreniam už v Košiciach padli aj City run či Ness City Triathlon. To je smutná skutočnosť, no verím, že po lete to bude veselšie," poznamenal Koniar.



K MMM neodmysliteľne patrí viacero sprievodných programov, no niektoré z nich sú pre rok 2020 ohrozené. "Bude to otázka rozpočtu. Do sprievodných programov sme dávali časť rozpočtu a vďaka nim bol maratón pestrý. Pokiaľ dôjde k jeho obmedzeniu, čo je pravdepodobné, tak budeme uvažovať o zmene, resp. úprave sprievodných programov. Všetci partneri riešia v prvom rade svoje ekonomické problémy so zamestnanosťou, výrobou či odbytom. Máme podpísaných niekoľko partnerstiev, no aj komunikácia je teraz ťažšia, lebo sily vo firmách sa sústredia inam. Verím však, že sa to bude dať poskladať," poznamenal Branislav Koniar.



Aj on víta otvorenie vonkajších športovísk a považuje to za správny krok smerom k termínu (4. október) maratónu. "Je niekoľko názorových prúdov. Jeden z nich hovorí, že ani maratón v októbrovom termíne sa nemusí podariť. Potom sú veční optimisti, ktorí hovoria, že nič lepšie ako pohyb na čerstvom vzduchu nemôže byť. Bolo by veľmi dobré, keby v Európe prevládal spoločný názor, že takéto outdoorové veci sú v poriadku. Pre mňa osobne sú väčším rizikom nákupné centrá. Ich návštevnosť počas víkendov je väčšia než maratónu."