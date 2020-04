Tóth a Pribilinec sú na svojich tratiach na 9. mieste v histórii

Washington 20. apríla (TASR) - Slovenský atlét Matej Tóth je deviaty najlepší chodec histórie v disciplíne 50 km, Jozefovi Pribilincovi patrí rovnako 9. priečka na dvadsiatke. Vyplýva to z výsledkov ankety, ktorú zverejnil atletický magazín Track and Field News.



Špecializované médium pridelilo každému chodcovi v histórii počet bodov na základe umiestnení na najvýznamnejších podujatiach. Pribilinec získal v ankete 52 bodov, keď má na svojom konte zlato z dvadsiatky na olympijských hrách 1988 v Soule, okrem toho je dvojnásobný vicemajster sveta (1983, 1987), majster Európy (1986) a na Svetovom pohári 1983 v nórskom Bergene zašliapal svetový rekord 1:19:30 h. Najlepší chodec histórie na kratšej trati je Ekvádorčan Jefferson Perez, tomu anketári pridelili 110 bodov.



Matej Tóth je úradujúci olympijský šampión na 50 km z Ria de Janeiro 2016. Zlato získal aj na MS 2015 v Pekingu a je aj dvojnásobný vicemajster Európy (2014, 2018). Za to získal 63 bodov a 9. miesto v rebríčku. Hartwig Gauder z NDR získal v hodnotení 95 bodov, iba o jeden viac ako Poliak Robert Korzeniowski. Informácie pochádzajú z oficiálnej webstránky Slovenského atletického zväzu.