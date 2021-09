Tóth: Nič nebanujem, cítim sa absolútne naplnený

Na snímke olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50km Matej Tóth pózuje pred tlačovou konferenciou so zlatou medailou v chôdzi na 50 km z letnej olympiády v Riu de Janeiro v roku 2016. Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 28. septembra (TASR) – Olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km Matej Tóth sa cíti byť šťastný a absolútne naplnený tým, čo počas svojej dlhotrvajúcej kariéry dosiahol. Svoje rozhodnutie nemení a po vyše 26 rokoch definitívne končí s aktívnou športovou činnosťou. Olympijská päťdesiatka zo Sappora bola jeho posledná súťaž v kariére.uviedol Tóth na utorkovom rozlúčkovom stretnutí s médiami, na ktoré priniesol aj svoje štyri najvzácnejšie medaily - zlaté z OH 2016 a MS 2015 a striebra z európskych šampionátov 2014 a 2018.vyhlásil.Tridsaťosemročný Tóth sa poďakoval všetkým ľuďom, ktorí stáli pri jeho úspechoch:Ak by aj mal možnosť vrátiť čas späť, nič by vo svojej kariére nemenil:O návrate do profesionálneho športu už neuvažuje:Po konci kariéry sa chce intenzívnejšie venovať mládeži. Športová akadémia Mateja Tótha otvára už svoj piaty ročník.Ako uviedla riaditeľka akadémie Mária Bedleková, po dlhom období obmedzeného športovania na školách je o projekt olympijského víťaza enormný záujem.