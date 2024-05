Trojskokan Veszelka zvíťazil na bronzovom mítingu v St. Pöltene

St. Pölten 17. mája (TASR) - Slovenský trojskokan Tomáš Veszelka triumfoval v piatok na atletickom mítingu s bronzovým štatútom v rakúskom St. Pöltene, keď skočil 16,39 m. Zlepšil si tak vyhliadky na účasť na olympiáde v Paríži i ME v Ríme.



Veszelka svoj najlepší pokus predviedol už v prvej sérii a zaznamenal najlepší výkon od septembra 2020. Naznačil tak, že po troch rokoch, keď ho sužovali zranenia, sa dostáva do dobrej formy. "Teší ma prvé miesto a zisk 60 bonusových bodov, čo znamená veľký posun v rebríčku a hlavne stále mám šancu bojovať o olympijskú miestenku. Jeden pokus, piaty, mi aj uletel, ale škoda prešľapu. Takže to ostalo na budúci piatok na míting P-T-S, kde na domácej pôde chcem zabojovať o čo najlepší výkon," povedal pre atletika.sk ôsmy z ME v Berlíne 2018 Veszelka.