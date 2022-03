M. Úradník v Ománe na MS obsadil 17. miesto na 35 km

MS tímov v chôdzi v ománskom Maskate - 35 km:



Muži:

1. Perseus Karlström (Švéd.) 2:36:14 hod,

2. Alvaro Martín 2:36:54,

3. Miguel Angel López (obaja Šp.) 2:37:27, ...

17. Miroslav ÚRADNÍK 2:41:30,

33. Dominik ČERNÝ (obaja SR) 2:47:38



Družstvá:

1. Španielsko 16 bodov,

2. Čína 29,

3. Nemecko 48



Maskat 5. marca (TASR) - Slovenský atlét Miroslav Úradník obsadil v sobotu na chodeckých MS tímov v ománskom Maskate 17. miesto v čase 2:41:30 hod. Zvíťazil Švéd Perseus Karlström v čase 2:36:14. Išlo o prvé významné podujatie, na ktorom sa súťažilo na trati 35 km, ktorá na vrcholných podujatiach nahradí 50 km.Súťaž družstiev vyhrali Španieli. Slováci sa neumiestnili, keďže štartovali iba dvaja. Druhý zo Slovákov Dominik Černý obsadil 32. miesto výkonom 2:47:38. "Preteky mi vyšli super, hoci záver už poriadne bolel. Taktika bola šliapať v tempe na úrovni 9 minút na 2 kilometre, čo sa mi darilo. Na 30. kilometri prišla najväčšia kríza, predbehli ma štyria súperi a ich nástup som už nedokázal zachytiť. So 17. miestom som spokojný, lebo šliapať zarovno s najlepšími chodcami sveta je veľká vec. Vždy to však môže byť lepšie a verím, že to potvrdím," povedal Úradník pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ).