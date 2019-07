V nominácii na I. ligu ME družstiev Volko, Hrašnová či Gajanová

Nominácia SAZ na I. ligu ME družstiev v Sandnese (zdroj: www.atletika.sk):



Muži:



100 a 200 m.: Ján Volko

400 m.: Šimon Bujna

800 a 1500 m.: Andrej Paulíny

3000 a 5000 m.: Tibor Sahajda

3000 m. cez prekážky: Dávid Mazúch

110 m. cez prekážky: Matej Baluch

400 m. cez prekážky: Martin Kučera

Výška: Matúš Bubeník

Žrď: Tomáš Krajňák

Diaľka a trojskok: Tomáš Veszelka

Guľa: Adrián Baran

Disk: Samuel Kováč

Kladivo: Marcel Lomnický

Oštep: Ondrej Bartoň

Štafeta 4 x 100 m.: Ján Volko, Matej Baluch, Šimon Bujna, Oliver Murcko, Denis Danáč

Štafeta 4 x 400 m.: Šimon Bujna, Martin Kučera, Patrik Dömötör, Denis Danáč, Miroslav Marček,

Náhradníci: Marco Adrien Drozda, Samuel Sloboda (obaja šprinty a prekážky), Ján Šuba, Lukáš Beer, Ján Zmoray (všetci skoky), Peter Ďurec, Filip Revaj (obaja behy)



Ženy:



100 a 200 m.: Monika Weigertová

400 m.: Iveta Putalová

800 m.: Gabriela Gajanová

1500 a 3000 m.: Elena Dušková

5000 m.: Silvia Valová

3000 m. cez prekážky: Katarína Beľová

100 m. cez prekážky: Stanislava Lajčáková

400 m. cez prekážky: Daniela Ledecká

Výška: Tatiana Dunajská

Žrď: Lujza Paliderová

Diaľka: Lucia Vadlejch

Trojskok: Dana Velďáková

Guľa: Natália Váleková

Disk: Barbora Jakubcová

Kladivo: Martina Hrašnová

Oštep: Júlia Hanuliaková

Štafeta 4 x 100 m.: Monika Weigertová, Viktória Forster, Daniela Ledecká, Katarína Kišková, Jana Velďáková, Simona Malatincová

Štafeta 4 x 400 m.: Iveta Putalová, Gabriela Gajanová, Daniela Ledecká, Miriam Cidoríková, Simona Malatincová

Náhradníčky: Alexandra Štuková (šprinty, sredné trate), Jana Velďáková, Zuzana Ďurkechová, Krsitína Bošková (všetky skoky)



Realizačný tím: Vladimír Gubrický (vedúci výpravy), Martin Pupiš (vedúci tímu), MUDr. Pavol Hajmássy (lekár), Renáta Gajdárová, Claudia Hladíková (obe fyzioterapeutky), Naďa Bendová, Eugen Laczo, Edmund Kováč, Pavel Slouka, Marcel Lopuchovský, Michal Škvarka, Radoslav Dubovský, Roman Oravec, Pavel Pankuch (všetci tréneri)

Bratislava 29. júla (TASR) - Výkonný výbor Slovenského atletického zväzu odobril nomináciu na I. ligu ME družstiev v nórskom Sandnese (9.-11. augusta). Vo výprave bude 50 športovcov a 13 členov realizačného tímu, nechýbajú tradičné opor.Halový majster Európy na 60 m Ján Volko, kladivári Martina Hrašnová a Marcel Lomnický, trojskokanka Dana Velďáková či nádeje z nastupujúcej generácie Gabriela Gajanová, Tomáš Veszelka, Andrej Paulíny a bronzový z MEJ na 400 m prekážok Matej Baluch, ktorý však v Nórsku pobeží stodesiatku. Informoval oficiálny web SAZ.Slovensko postúpilo do I. ligy pred dvomi rokmi, keď ako nováčik II. ligy skončilo v konkurencii 12 tímov v izraelskom Tel Avive druhé za Maďarskom. V druhej najvyššej kategórii (úplne najvyššia je superliga) sa slovenská atletická reprezentácia predstaví prvý raz od zmeny názvu podujatia z Európskeho pohára družstiev na ME družstiev v roku 2009, pričom odvtedy sa muži a ženy nevyhodnocujú samostatne, ale ide o spoločný zmiešaný tím.Okrem Slovenska sa v Sandnese na miestnom päťtisícovom štadióne predstavia Bielorusko, Belgicko, Maďarsko, Írsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko a Turecko. Vzhľadom na reorganizáciu ME tímov bude zotrvanie Slovenska v I. lige mimoriadne náročné, keďže zostupuje až päť družstiev a víťaz postupuje do superligy.