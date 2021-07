V sobotu sa uskutoční Petržalská päťka, príde aj Pribilinec

Bratislava 22. júla (TASR) – Legendárny chodecký tréner Juraj Benčík organizuje v sobotu v Bratislave pilotný ročník chodeckej Petržalskej päťky, na ktorom sa zúčastnia aj traja slovenskí olympijskí víťazi.



Benčík ako riaditeľ pretekov organizuje podujatie s dvoma synmi. Juraj pôsobí na poste programového riaditeľa kultúrneho zariadenia mestskej časti, Roman Benčík bude na Petržalskej päťke hlavný rozhodca. VŠC Dukla je popri Slovenskom atletickom zväze (SAZ) a športovom klube BCF Banská Bystrica hlavným partnerom pretekov organizovaných Kultúrnymi zariadeniami Petržalky pri príležitosti tokijských Hier XXXII. olympiády. Uskutočnia sa v sobotu 24. júla od 10.00 h na 500-metrovom okruhu s centrom na Antolskej ulici v blízkosti konečnej zastávky autobusov č. 99 a sú otvorené pre všetky vekové kategórie. Najmladší žiaci a žiačky budú súťažiť v chôdzi na jeden kilometer, mladší a starší žiaci i žiačky na dva, kým dorastenci, dorastenky, muži, ženy, veteráni a veteránky na päť km.



Na záver si všetci účastníci aj s verejnosťou môžu zašliapať s olympijským víťazom 1988, majstrom Európy 1986 a halovým majstrom Európy 1987 a 1988 Jozefom Pribilincom. Okrem neho prídu na podujatie ako hostia aj ďalší dvaja slovenskí olympijskí šampióni: zlatý medailista helsinských OH 1952 v boxe Ján Zachara, ktorý v auguste oslávi 93. narodeniny, a víťaz tenisovej dvojhry na soulských OH 1988 Miloslav Mečíř. Večer o 20.00 h sa v Dome kultúry Zrkadlový háj so všetkými tromi uskutoční beseda.



„Bratislava nemá tradíciu chodeckých pretekov, súťaže chodcov sa organizovali len v rámci majstrovstiev Československa či Slovenska, krátke obdobie boli súčasťou programu mítingu P-T-S a raz aj Národného behu Devín - Bratislava. Čo však nebolo, môže byť - pilotný ročník Petržalskej päťky ponúka šancu," uviedol pre oficiálnu webstránku SAZ Juraj Benčík st.