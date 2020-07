Atletika: Vadlejchová sedemboj v Prahe nedokončila, necítila sa fit

Praha 26. júla (TASR) - Ani jedna z dvojice slovenských viacbojárok, ktoré štartovali v sedemboji žien na majstrovstvách SR v rámci českého šampionátu v Prahe, súťaž nedokončili. Rekordérka Lucia Vadlejchová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) i Lucia Mokrášová (AK Spartak Dubnica) totiž na štadióne Slavie v Edene nenastúpili na záverečnú siedmu disciplínu, beh na 800 m. V celkovom poradí – spoločnom s českými pretekárkami – patrila Vadlejchovej po šiestich disciplínach tretia a Mokrášovej siedma priečka. Informoval o tom web atletika.sk.



Tridsaťjedenročná Vadlejchaová nazbierala v úvodný deň 3324 bodov, v nedeľu k nim pridala 887 za 612 cm (vietor -0,5 m/s) v diaľke a 651 bodov za 39,15 m v oštepe. Pred osemstovkou mala zverenka Františka Ptáčníka na konte 4862 bodov. Jej slovenský rekord z júna 2017 má hodnotu 6103 bodov. Výkony Lucie Vadlejch v nedokončenom sedemboji boli – 100 m prek.: 14,16 (+1,0 m/s), výška: 171, guľa: 10,86, 200 m: 24,69 (-1,1 m/s), diaľka: 612 (-0,5 m/s), oštep: 39,15.



"Od štvrtka som sa necítila zdravotne fit, ale nechcela som si to pripustiť," uviedla Vadlejchová na margo nedokončených pretekov. "Chýbala mi šťava, bola som na tom zle aj koordinačne. Preto sme sa trénerom dohodli, keďže osemstovka je náročná aj vtedy, keď ste v pohode, že ju nepobežím. Teraz potrebujem ešte trochu potrénovať, keďže po páde na tréningu som mala dvojtýždňový výpadok a veľmi mi to neprospelo. Zameriam sa už len na záver sezóny – majstrovstvá Slovenska jednotlivcov i družstiev," dodala pre atletika.sk.



Druhá Slovenka, niekdajšia výborná juniorka Lucia Mokrášová, mala na konte po 6 disciplínach 4301 bodov (100 m prek.: 14,53 /+0,9 m/s/, výška: 162, guľa: 11,44, 200 m: 25,85 /-0,1 m/s/, diaľka: 551 /-1,2 m/s/, oštep: 31,26). Sedemboj žien na spoločnom českom a slovenskom šampionáte vyhrala Jana Novotná s 5878 bodmi pred Kateřinou Dvořákovou (5637) a Barborou Zatloukalovou (5527). Medaily by v rámci majstrovstiev Slovenska v sedemboji žien neudelili, pretože neštartovali aspoň tri pretekárky.