Vo veku 76 rokov zomrela zlatá olympijská oštepárka Ruth Fuchsová

Berlín 20. septembra (TASR) - Vo veku 76 rokov zomrela olympijská víťazka v hode oštepom Nemka Ruth Fuchsová. Pre agentúru DPA to potvrdil Nemecký atletický zväz. Bývalá atlétka zomrela v stredu skoro ráno v Univerzitnej nemocnici v Jene. Príčinu úmrtia zatiaľ nezverejnili.



Fuchsová bola prvá žena, ktorá v hode oštepom prekonala hranicu 60 metrov. V závere svojej kariéry sa jej vo svojom osobnom rekorde (69,96 m) nepodarilo iba o štyri centimetre dosiahnuť 70-metrovú hranicu. Na OH v rokoch 1972 a 1976 získala zlato pre bývalú Nemeckú demokratickú republiku. Známa bola ako "žena so železnou rukou".



Po ukončení profesionálnej kariéry sa Fuchsová stala poslankyňou parlamentu za Stranu demokratického socializmu v zjednotenom Nemecku. V roku 1994 sa priznala, že počas svojej kariéry užívala steroidy. Jej druhého manžela a trénera Karla Hellmanna považovali za dopingového špecialitu vo Východnom Nemecku.