Volko bude v halovej sezóne zbierať body do rebríčka: Dôležité pre OH

Bratislava 23. januára (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko stojí na prahu novej atletickej halovej sezóny. Počas nej sa plánuje sústrediť predovšetkým na štarty v najkratšej disciplíne 60 m a získavať body do rebríčka Svetovej atletiky, ktoré mu môžu zaistiť účasť pod piatimi kruhmi v Paríži.



Najväčším úspechom Volkovej kariéry je zisk zlata na halových ME v Glasgowe v roku 2019 a práve v škótskej metropole sa tento rok 1.-3. marca bude konať svetový šampionát. Svetová atletika chce tradične na halovom vrchole sezóny iba úzku svetovú elitu a vypisuje prísne limity, Volko však už má účasť na šampionáte istú. "Určite je výhoda, že už nemusím plniť limit. Najväčším plusom halovej sezóny však je možnosť získať body do rebríčka. To je dôležité smerom k účasti na ME v Ríme a OH v Paríži," povedal Volko na utorkovom stretnutí s novinármi v Bratislave.



Trojnásobný medailista z halových ME priznal, že ho v príprave limitovalo zranenie. "V silovej zložke sme robili možno 95% vecí, čo predtým, no nemohli sme robiť rýchlostný tréning. Kompenzovali sme to vo vytrvalostnej zložke, čo nie je vždy úplná komplikácia, no forma môže prísť skôr a smerom k šampionátu môže byť horšia. Dúfam, že to nebude tento prípad. Isté obmedzenia som mal zhruba tri týždne, aktuálne sa však cítim relatívne dobre vzhľadom na to, čo mám za sebou. Prvý rýchlostný tréning pred úvodným štartom na mítingu v Astane som zvládol bez ťažkostí a bez bolesti. Verím, že som pripravený podať dobré výkony," vyjadril nádej Volko.



Tréningové obmedzenia sú jedným z dôvodov, prečo najrýchlejší slovenský šprintér nebude vyhľadávať štart na dlhšej trati ako 60 m. "Na trati 200 m som v renkingu na pomerne istejších pozíciách. Aj vzhľadom na okolnosti mi neodporučili štartovať na dvojstovke. Šesťdesiatku mám rád, je to vlastne jediná disciplína v hale, ktorá mi ide. Je navyše smerom k letu dôležitá nielen pre výkony na stovke, ale i na dvojstovke. Preto sme sa rozhodli skôr pripravovať sa na šesťdesiatku," informoval Volko.