Volko do finále aj na 200 metrov

Finálové výsledky:



Muži - kladivo:



1. Bence Halász (Maď.)75,63 m.

2. Eivind Henriksen (Nór.) 74,55

3. Hleb Dudarev (Biel.) 73,58

...

5. Marcel LOMNICKÝ (SR) 71,99



Ženy disk:



1. Nina Rodriguesová (Portug.) 58,16 m

2. Corinne Nugterová (Hol.) 57,10

3. Leva Zarankaiteová (Lit.) 55,08

...

10. Barbora JAKUBCOVÁ (SR) 41,27

Sandnes 9. augusta (TASR) - Slovenský atlét Ján Volko postúpil do finále v 1. lige ME družstiev v behu na 100 metrov. V nórskom Sandnese zabehol v druhom rozbehu čas 10,59 s a obsadil druhé miesto. Triumfoval Holanďan Hensley Paulina v čase 10,51.Volko si následne vybojoval účasť vo finále aj na dvojnásobnej trati. Vo finále mužského kladiva skončil Marcel Lomnický piaty, Barbora Jakubcová obsadila 10. miesto vo finále ženského disku.Do finále stovky postúpili traja najlepší šprintéri z oboch rozbehov, osmičku doplnili dvaja s najrýchlejšími časmi. V prvom rozbehu zvíťazil Emre Zafer Barnes z Turecka časom 10,60. Na 200 m zabehol Volko 21,00 s, čo bol druhý najlepší čas. Rýchlejší bol iba Holanďan Christopher Garia.Vo finále sa predstaví aj Stanislava Lajčáková. Šprintérka z klubu ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica zabehla v 1. rozbehu na 100 metrov prekážok čas 13,92 s, čo jej zabezpečilo tretie miesto a nebude chýbať medzi najlepšou osmičkou. Najlepší čas zabehla Holanďanka Nadine Visserová (13,20) v druhom rozbehu.Vďaka času si finálovú účasť zabezpečila aj ďalšia Slovenka Monika Weigertová. V druhom rozbehu na 100 metrov obsadila nepostupovú 5. priečku, no čas 12,06 s jej napokon stačil na finále. V rozbehoch bola najrýchlejšia Portugalčanka Lorene Dorcas Bazolová (11,52). Weigertová potom zopakovala rovnaký scenár aj na dvestovke. Siedmy najlepší čas 24,79 ju posunul do finálovej osmičky.Večerné behy priniesli ďalšie slovenské finálové účasti. Postarali sa o ne Šimon Bujna v behu na 400 metrov ôsmym najlepším časom 47,40, v rovnakej disciplíne medzi ženami skončila Iveta Putalová v druhom rozbehu tretia (53,14), čo znamenalo piaty najlepší výkon.Na rovnakej vzdialenosti cez prekážky si finále v prvom rozbehu vďaka tretiemu miestu vybojoval Martin Kučera (51,20), jeho výkon napodobnila krajanka Daniela Ledecká (57,91).Neúspešný bol Matej Balúch na 110 metrov cez prekážky, v rozbehoch mal najhorší čas 15,22 s. V B-behoch na 100 metrov obsadil Jakub Benda 9. miesto (11,43), medzi ženami skončila na tej istej trati Viktória Forsterová šiesta (12,48).V piatok boli na programe aj dve finálové disciplíny. Marcel Lomnický skončil v hode kladivom na 5. mieste výkonom 71,99 metrov a pre slovenskú výpravu vybojoval sedem bodov. Triumfoval Maďar Bence Halász (75,63). Ďalšie dva body pre Slovensko získala diskárka Barbora Jakubcová. Výkonom 41,27 metra skončila desiata, zvíťazila Irina Rodriguesová z Portugalska (58,16).