Volko druhýkrát vyhral anketu Atlét roka

Bratislava 16. novembra (TASR) - Šprintéra Jána Volka vyhlásili druhýkrát v kariére za Atléta roka na Slovensku. V tohtoročnej ankete triumfoval vďaka zisku 720 bodov pred kladivárkou Martinou Hrašnovou a trojskokanom Tomášom Veszelkom. Volko sa stal na HME v Glasgowe v behu na 60 m prvým Slovákom v histórii s individuálnym zlatom v šprinte na európskych šampionátoch.



Volko si zopakoval víťazstvo v ankete z roku 2017. "Je to skvelé a naozaj si to vážim. Je to úžasné ocenenie, len to ukazuje robotu, ktorú sme obetovali tomuto roku, celú prácu tímu aj mňa a všetkých, ktorí k tomu prispeli. Občas mám zmiešané pocity, z haly je to veľmi pozitívne, leto nevyšlo až tak podľa našich predstáv. Treba to hodiť za hlavu a celkovo si myslím, že rok bol úspešný a splnil očakávania vzhľadom na niektoré udalosti, ktoré sa udiali," povedal Volko. Najvýraznejší výsledok dosiahol začiatkom roka, keď sa v Glasgowe stal druhým slovenským atletickým halovým majstrom Európy v ére samostatnosti a piatym v histórii. V hale utvoril najlepšie slovenské výkony histórie na 150 m (15,89) aj 300 m (33,76). Pripravuje sa pod vedením dvojice Naďa Bendová, Róbert Kresťanko, ktorá dostala ocenenie v kategórii Tréner dospelých.



Druhú pozíciu v hlavnej kategórii obsadila Hrašnová, získala 612 bodov. Na nedávnych majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe sa deviatym miestom postarala o najlepšie slovenské umiestnenie. Sezóna zakončila striebrom na VII. armádnych svetových hrách v čínskom Wu-chane. "Som mimoriadne spokojná s celým rokom. Prekonala som všetky ciele, čo sme si stanovili, na konci som pridala medailu. Je to jeden z rokov, ktoré hodnotím ako úspešné, vzhľadom na môj vek a situáciu, v akej sa momentálne nachádzam, som vyťažila maximum. Myslím si, že deviate miesto z MS bolo hodnotnejšie, pripravovali sme sa na to viac, ale medaila vždy poteší," uviedla 36-ročná Hrašnová pre TASR.



Najlepšiu trojicu uzavrel Veszelka, ktorý si vyslúžil 559 bodov. Na HME bol šiesty, na svetový šampionát sa síce nedostal, ale aj on vybojoval vo Wu-chane striebro a v trojskoku prekonal 17-metrovú hranicu, keď si zlepšil osobný rekord na 17,09 m. Týmto výkonom mu v európskych tabuľkách 2019 patrí šiesta priečka.



V kategórii mládež triumfoval Matej Baluch, držiteľ bronzu na juniorských majstrovstvách Európy vo švédskom Borase v behu na 400 metrov cez prekážky. Zároveň ho vyhlásili za Prekvapenie - Objav roka. "Osobne vnímam atletický rok 2019 ako úspešný. Ján Volko získal titul majstra Európy, čo je naozaj výnimočný úspech. Dosiahli sme znovu aj medailové umiestnenie medzi mládežníckymi športovcami vďaka Matejovi Baluchovi, ktorý získal bronz na ME. Nevnímam to ako bežné úspechy, nie vždy sa nám to podarilo v minulosti. Darilo sa nám aj v iných oblastiach, samozrejme, nie všetko nám vyšlo. Dúfali sme, že toho môže byť aj viac, ale naozaj neskromne môžem povedať, že napriek tomu je to pre nás úspešná sezóna," zhodnotil pre TASR prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok.



Do Siene slávy prijali štyroch nových členov: Eduarda Adamka, Zdeňka Hrbáčka (oboch in memoriam), Jána Koštiala a Dionýza Szögediho.







ATLÉT ROKA 2019



1. Ján Volko (Naša atletika Bratislava, šprinty) 720



2. Martina Hrašnová (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, kladivo) 612



3. Tomáš Veszelka (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, diaľka a trojskok) 559



4. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m) 506



5. Marcel Lomnický (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, kladivo) 401



6. Tibor Sahajda (BMSC Bratislava, dlhé behy) 303



7. Stanislava Škvarková (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, 60 a 100 m prek.) 258



8. Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra, 400 m prek.) 243



9. Mária Katerinka Czaková (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, chôdza) 206



10. Matúš Bubeník (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, výška) 150







ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ



1. Matej Baluch (AŠK Slávia Spišská Nová Ves, prekážky a šprinty) 175



2. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m) 156



3. Viktória Forster (ŠK ŠOG Nitra, šprinty) 35







TRÉNER DOSPELÝCH



1. Naďa Bendová/Róbert Kresťanko (šprinty) 181



2. Pavel Slouka (stredné a dlhé behy) 91



3. Radoslav Dubovský (diaľka a trojskok) 72







TRÉNER MLÁDEŽE



1. Edmund Kováč (šprinty a prekážky) 134



2. Pavel Slouka (stredné a dlhé behy) 131



3. Katarína Adlerová (šprinty a prekážky) 43







PREKVAPENIE – OBJAV ROKA



1. Matej Baluch (AŠK Slávia Spišská Nová Ves, prekážky a šprinty) 169



2. Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra, 400 m prek.) 79



3. Elena Dušková (Inter-SC Bratislava, stredné a dlhé behy) 46







VETERÁN ROKA



1. Miroslav Bajner (AC Stavbár Nitra, žrď) 86



2. Milan Belianský (AK Veterán Bratislava, prekážky) 82



3. Jarmila Longauerová (TJ Veterán klub Banská Bystrica, vrhy) 61







SIEŇ SLÁVY



Eduard Adamko - in memoriam (zakladateľ žilinskej atletiky, úspešný pedagóg a tréner



Zdeněk Hrbáček - in memoriam (legenda dubnickej atletiky, úspešný tréner, organizátor a funkcionár SAZ)



Ján Koštial (popredný diaľkar, tréner prvej slovenskej majsterky Európy Anny Chmelkovej-Blanárikovej, organizátor, pedagóg a vedec)



Dionýz Szögedi (prvý slovenský šprintér s medailou z ME - 1969 bronz v čs. štafete 4x100 m)