Volko napokon bude štartovať na MSR v Trnave

Trnava 25. júna (TASR) - Šprintér Ján Volko napokon bude štartovať na víkendových majstrovstvách Slovenska v Trnave. Štvrtkové vyšetrenie ukázalo, že poranené miesto sa zahojilo, a keďže aj piatkový tréning dopadol dobre, na šampionáte zakľakne do blokov v behu na 200 m. V sobotu absolvuje rozbeh, v nedeľu finále.



„Na tréningu bežal šesť úsekov, a hoci o dve desatinky pomalšie ako obvykle, nič ho nebolelo. Pôjde len dvojstovku, zdá sa mi to z hľadiska jeho zdravotného stavu bezpečnejšie. Navyše, na stovke by mu postupové miesto z renkingu nemalo ujsť," informovala prostredníctvom tlačovej správy Slovenského atletického zväzu (SAZ) Volkova trénerka Naďa Bendová.



Halový exmajster Európy na 60 m od 2. júna nesúťažil a ani naplno netrénoval pre drobné svalové zranenie. V behu na 100 m na mítingu P-T-S 2. júna v Šamoríne zacítil jemné potiahnutie na vnútornej strane ľavého stehna, no na 200 m už žiadnu bolesť nepociťoval. Kontrolné vyšetrenie však odhalilo svalové poranenie 1. stupňa. Odporúčanie lekárov bolo vtedy nekompromisné – preventívna štvortýždňová pauza.



Na stovke by si už mal Volko udržať pozíciu zaručujúcu štart na OH v Tokiu. Na dvojstovke je to otázne. Svetová atletika totiž nedávno zaradila do renkingu päť šprintérov z "rozvojových krajín" (tzv. universality place), takže Volko sa zosunul na 53. miesto a v závere kvalifikácie ho môžu predstihnúť maximálne traja šprintéri. Tokijskú istotu by mu na 200 m zabezpečil čas 20,77.



Aj vlani bežal Volko na domácom šampionáte po dlhšej pauze – až 42-dňovej – spôsobenej zranením v zadnej časti pravého stehenného svalu.