Volko po zrušení halových majstrovstiev: Aspoň vieme, na čom sme

Bratislava 29. januára (TASR) - Svetová atletika definitívne zrušila halové majstrovstvá sveta, ktoré sa mali uskutočniť 13. až 15. marca v čínskom Nan-ťingu. Dôvodom je šíriaca sa nákaza koronavírusom s označením 2019-nCoV, ktorému podľahlo v Číne už 130 ľudí. Nan-ťing sa nachádza približne 450 km od epicentra nákazy vo Wu-chane.



Slovenský šprintér, halový majster Európy 2018 Ján Volko, ktorý mal na HMS obhajovať na 60 m výborné 6. miesto z Birminghamu 2018, reagoval na rozhodnutie Svetovej atletiky stručne: "Aspoň vieme, na čom sme." Okrem Volka splnila účastnícky limit aj prekážkarka na 60 m Stanislava Škvarková, ktorá v nedeľu na mítingu Elán dosiahla čas 8,14 sekundy.



Pre oficiálny web Slovenského zväzu atletiky (SAZ) poskytol reakciu aj šéftréner zväzu Martin Pupiš: "Vnímam to v danej situácii ako najlepšie rozhodnutie, aj keď osobne som čakal, že šampionát niekam presunú. Je síce pravdepodobné, že v polovici marca bude po všetkom, ale to si teraz nik na seba nezoberie, aby vydali takéto prognózy. Najreálnejšie vyzeralo náhrada asi v Dauhe, ale keďže prvý prípad nákazy koronavírusom sa už objavil aj v susedných Spojených arabských emirátoch, tak to asi prehodnotili. Už od piatku sme s tým počítali približne na 70 – 80%, a tak sme k tomu tak aj pristupovali. Nemyslím si, že by bolo správne riskovať zdravie športovcov. Som zvedavý, ako na budúci rok Svetová atletika Európska atletika skombinujú termíny halových ME a MS."



Čína uzavrela už 8 miest s celkovo s vyše 25 miliónmi obyvateľov. Podľa expertov sa koronavírus šíri rýchlejšie ako v minulosti SARS, zároveň je však menej smrteľný. Ešte pred odložením halových MS 2020 vedenie Ázijskej atletickej federácie (AAA) v nedeľu na svojom mimoriadnom zasadnutí definitívne „odpískala“ 9. halové majstrovstvá Ázie naplánované na 12. a 13. februára do čínskeho Chan-čou. V Číne už zrušili všetky atletické súťaže naplánované do konca februára – napríklad maratón v Hongkongu (9. februára), na ktorý sa prihlásilo v troch súťažiach vyše 74 000 bežcov, a tiež maratón vo Wu-si naplánovaný na 22. marec.