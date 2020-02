Volko si v Eláne postrážil titul, Škvarková s výkonom 8,17

Na snímke vpravo v popredí Stanislava Škvarková zvíťazila vo finálovom behu na 60 m cez prekážky na majstrovstvách Slovenska v atletike 22. februára 2020 v bratislavskej hale Elán. Druhá skončila Lucia Vadlejch (druhá vľavo). Foto: TASR - Pavol Zachar

Halové majstrovstvá Slovenska v Bratislave:



muži:



60 m: 1. Ján Volko (Naša Atletika Bratislava) 6,71 s, 2. Šimon Bujna (Slávia UK Bratislava) 6,79, 3. Jakub Benda (Naša atletika) 6,84



1500 m: 1. Dávid Mazúch (ŠOG Nitra) 4:04,38, 2. Alexander Jablokov (Slávua UK) 4:05,98, 3. Peter Ďurica (Slávia UK) 4:07,64



60 m prek.: 1. Matej Balúch (Slávia Spišská Nová Ves) 8,18 s, 2. Marco Adrien Drozda (Slávia UK) 8,22, 3. Štefan Sedlák (Dukla Banská Bystrica) 8,68



4x200 m: 1. Naša atletika Bratislava 1:30,55 min



diaľka: 1. Rastislav Jelínek (Slávia TU Košice) 693 cm, 2. Denis Hlaváč (Akademik TU Košice) 650, 3. Lukáš Straška (Dukla) 646



výška: 1. Tomáš Zeman (Stavbár Nitra) 195 cm, 2. Martin Kalafus (Naša atletika) 190, 3. Šimon Šoka (Slávia STU) 190







ženy:



60 m: 1. Monika Weigertová (Slávia UK) 7,43 s, 2. Viktória Forsterová (ŠOG Nitra) 7,59, 3. Daniela Ledecká (ŠOG Nitra) 7,62



1500 m: 1. Gabriela Gajanová (ZŤS Martin) 4:25,88 min, 2. Elena Dušková (Dukla) 4:27,97, 3. Líza Hazuchová (ZvP Lučatín) 4:30,41



60 m prek.: 1. Stanislava Škvarková (Dukla Banská Bystrica) 8,17, 2. Lucia Vadlejchová (Dukla) 8,54, 3. Simona Takácsová (ŠOG Nitra) 8,76



4x200 m: 1. ŠOG Nitra 1:41,04 min



diaľka: 1. Lucia Vadlejchová (Dukla) 622 cm, 2. Renáta Vodnyanszká (Megy Sport Dunajská Streda) 585, 3. Lucia Mokrášová (Spartak Dubnica nad Váhom) 566



výška: 1. Tatiana Dunajská (Dukla) 173 cm, 2. Kristína Bošková (Sparta Považská Bystrica) 169, 3. Simona Butkovská (Slávia STU Bratislava) 165

Bratislava 22. februára (TASR) - Šprintér Ján Volko sa stal halovým majstrom Slovenska v behu na 60 metrov, v bratislavskom Eláne zabehol v sobotu so zadržaným dobehom čas 6,71 sekundy.Volko sa na šampionáte zúčastnil iba jeden deň po tom, ako na mítingu v Madride zlepšil národný rekord v tejto disciplíne na 6,55. "" povedal po zisku štvrtého slovenského titulu v hale.Pre koronavírus preložili vrchol halovej atletickej sezóny v Číne o rok neskôr, no slovenského šprintéra to už nemrzí. "," vysvetlil Volko.Úspešnými predstaveniami na mítingoch si Volko zlepšil šancu kvalifikovať sa na OH v Tokiu. Splniť náročné limity bude ťažké, no ďašia možnosť je cez svetový renking: "Vôbec sa nešetrila druhá limitárka zrušených MS v Číne Stanislava Škvarková. Šesťdesiatku prekážok vyhrala za 8,17 sekundy, nie ďaleko od svojho tohtosezónneho maxima 8,09. "," vyjadrila spokojnosť Škvarková.Najrýchlejšia žena na Slovensku je Monika Weigertová, ktorá získala titul v šesťdesiatke v osobnom rekorde 7,43 sekundy. Volko sa divákom predstavil aj v štafete 4x200 metrov a jeho družstvo Naša atletika triumfovalo v čase 1:30.55 min.