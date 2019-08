Volko skončil v I. lige ME družstiev druhý na 200 metrov

Výsledky z nedele:



Muži:



200 m:

1. Garia (Hol.) 20,85

2. Ján Volko (SR) 20,98

3. Vanderbemden (Bel.) 21,08



800 m:

1. Vindics (Maď.) 1:49,62

2. English (Ír.) 1:50,06

3. Celik (Tur.) 1:50,24

…

11. Andrej Paulíny (SR) 1:51,68



3000 m:

1. Kimeli (Bel.) 8:09,09

2. H. Ingebrigtsen (Nór.) 8:09,72

3.Foppen (Hol.) 8:09,75

…

11. Tibor Sahajda (SR) 8:30,42



3000 m prek.:

1. Karbö (Nór.) 8:52,00

2. Pereira (Portug.) 8:53,60

3. Beržanskis (Lit.) 8:53,86

…

11. Dávid Mazúch (SR) 9:46,62



110 m prek.:

1. Parachoňko (Beil.) 13,73

2. Obasuyi (Bel.) 13,76

3. Szücs (Maď.) 13,9

…

11. Matej Baluch (SR) 15,22 (nepostúpil z rozbehov)



Žrď:

1. Guttmorsen (Nór.) 551

2. Broeders (Bel.) 546

3. Sasma (Tur.) 541

…

8. Tomáš Krajňák (SR) 491



Trojskok:

1. Pichardo (Portug.) 16,98

2. Grecu (Rum.) 16,82

3. Tomáš Veszelka (SR) 16,51



Disk:

1. Isene (Nór.) 64,80

2. Milanov (Bel.) 64,73

3. Firfirica (Rum.) 62,50

…

11. Samuel Kováč (SR) 48,37



Oštep:

1. Matusevičius (Lit.) 82,35

2. Meleško (Biel.) 77,94

3. Rivasz-Tóth (Maď.) 77,04

…

7. Ondrej Bartoň (SR) 70,76



4 x 400 m:

1. Turecko

2. Holandsko (časy oficiálne neodmerané)

3. Írsko 3:08,83

…

10. Slovensko (Bujna, De. Danáč, Dömötör, M. Kučera) 3:13,75



Ženy



200 m:

1. Bazolová (Portug.) 23,78

2. Timanovská (Biel.) 23,81

3. Vervaetová (Bel.) 23,90

…

6. Monika Weigertová (SR) 24,97



1500 m:

1. Borisevičová (Biel.) 4:50,60

2. Boboceová (Rum.) 4:51,05

3. Ummelsová (Hol.) 4:51,40

…

10. Elena Dušková (SR) 4:55,35



5000 m:

1. Barcová (Rum.) 15:59,66

2. Machadová (Portug.) 16:01,14

3. McCormacková (Ír.) 16:02,78

…

10. Silvia Valová (SR) 16:58,76



100 m prek. (-1,1 m/s):

1. Visserová (Hol.) 12,98

2. Hermanová (Biel.) 13,15

3. Kozáková (Maď.) 13,20

…

5. Stanislava Lajčáková (SR) 13,60



Výška:

1. Tarandová (Biel.) 192

2. Orcelová (Bel.) 190

3. Angelsenová (Nór.) 185

…

6. Tatiana Dunajská (SR) 179



Žrď:

1. Žuková (Biel.) 456

2. Retziusová (Hol.) 451

3. Heymansová (Hol.) 446

…

9. Lujza Paliderová (SR) 361



Diaľka:

1. Mirončiková-Ivanovová (Biel.) 676 (+3,1)

2. Veigová (Portug.) 661 +2,8)

3. Rotaruová (Rum.) 659

…

8. Lucia Vadlejch (SR) 614



Guľa:

1. Dubická (Biel.) 18,78

2. Dereliová (Tur.) 18,11

3. Mártonová (Maď.) 17,66

…

11. Natália Váleková (SR) 11,74



4 x 400 m:

1. Nórsko 3:33,69

2. Portugalsko 3:33,95

3. Holandsko 3:33,97

…

7. Slovensko (Ledecká, Gajanová, Štuková, Putalová) 3:35,93



Konečné poradie po 40 disciplínach:

1. Portugalsko 302

2. Bielorusko 281

3. Nórsko 269

4. Holandsko 259

5. Turecko 245

6. Belgicko 241

7. Írsko 227

8. Rumunsko 225,5

9. Maďarsko 223

10. SLOVENSKO 186

11. Litva 173,5

Do II. ligy 2021 zostúpili posledné štyri tímy

Sandnes 11. augusta (TASR) - Slovenskí atléti zostúpili do II. ligy ME družstiev. Na víkendovom podujatí I. ligy v nórskom Sandnese obsadili predposlednú 10. priečku so ziskom 186 bodov. Predstihli iba Litvu. Do najvyššej Superligy tímov postúpilo vďaka prvenstvu Portugalsko (302 bodov).Slováci ešte v nedeľu chceli zabojovať o udržanie sa, no napokon to nevyšlo. Na programe bolo 19 disciplín. Šprintér Ján Volko obsadil na 200 m druhú priečku, Tomáš Veszelka pridal k sobotnému víťazstvu v diaľke tretie miesto v trojskoku.Volko na 200 m dosiahol čas 20,98 s, keď ho predstihol iba Holanďan Christopher Garia. Volko prispel celkovo slovenskému tímu takmer 20 bodmi - na 200 m získal 10 bodov, na 100 m deväť a podieľal sa aj na troch bodoch štafety na 4 x 100 m, pripomenul oficiálny facebookový profil Slovenského atletického zväzu.zhodnotil Volko pre portál atletika.sk.Monika Weigertová finišovala v ženskej dvojstovke šiesta za 24,97 s. Veszelka v trojskoku zaznamenal výkon 16,51 m a skončil tretí za Portugalčanom Pichardom (16,98) a Rumunom Grecum (16,82). V dvoch disciplínach prispel slovenskému tímu spolu 20 bodmi. Vo výške prekvapila 6. miestom Táňa Dunajská (179 cm), v diaľke patrila viacbojárke Lucii Vadlejch ôsma pozícia (614 cm).Slovenská prekážkarka na 100 m Stanislava obsadila celkovo piatu priečku časom 13,60 s, najmladšia účastníčka tisícpäťstovky Elena Dušková skončila na 10. mieste za 4:55,35 min. Lujza Paliderová bola v žrdi deviata výkonom 361 cm, Tomáš Krajňák v súťaži mužov ôsmy (491 cm) v slovenskom výkone roka. Oštepár Ondrej Bartoň skončil siedmy, keď hodil 70,76 m. Silvia Valová si pripísala osobný rekord na 5000 m výkonom 16:58,74 a obsadila 10. priečkuPoslední vo svojich disciplínach skončili Andrej Paulíny na 800 m, Tibor Sahajda na 3000 m, Dávid Mazúch na 3000 m prekážok, diskár Samuel Kováč i guliarka Natália Váleková. V záverečných štafetách na 4 x 400 m skončili ženy siedme (3:35,93) a muži na 10. mieste (3:13,75).