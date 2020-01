Volko trénuje v Budapešti. Potrebuje dva kvalitné halové výkony

Budapešť 7. januára (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko od začiatku roka naplno trénuje v príprave na halovú sezónu 2020. Jej vrcholom bude svetový šampionát v čínskom Nan-ťingu 13. až 15. marca, kde bude obhajovať šiestu priečku z Birminghamu 2018.



Zverenec trénerského dua Naďa Bendová – Róbert Kresťanko od 2. januára "zarezáva" v maďarskej metropole Budapešť aj s početnou partiou zo svojho klubu Naša atletika Bratislava. Nechýba jeho tradičný sparing Jakub Benda, no sú v nej aj dvaja nováčikovia Samuel Sloboda a Matúš Opavský. "Podmienky v budapeštianskej hale BOK Sportcsarnok neďaleko Puskásovej arény sú skvelé, veľká škoda, že takéto niečo nemáme u nás na Slovensku,“ povedala Bendová pre oficiálny portál Slovenského zväzu atletiky (SAZ).



Európsky šampión na 60 m z Glasgowa 2019 sa bude v Budapešti pripravovať do 11. januára. Oproti pôvodným plánom z konca minulého roka došlo v jeho plánoch k zmene. Dvojtýždňové sústredenie v La Sante na Kanárskych ostrovoch, kam mal odletieť 8. januára, z nich napokon vypadlo. "Neuskutoční sa z organizačných dôvodov,“ vysvetlil manažér Alfons Juck.



Dvadsaťtriročný Volko sa po návrate z Maďarska bude pripravovať striedavo v bratislavskej hale Elán a v hale Ferryho Dusiku vo Viedni. Prvý štart má v súťažnom kalendári naplánovaný v nedeľu 26. januára na 19. ročníku halového mítingu Elán v Bratislave. "Prvé významné preteky v halovej sezóne absolvujem zrejme v rámci World Indoor Tour v Düsseldorfe 4. februára na šesťdesiatke,“ vyhlásil Volko pre atletika.sk.



Slovenský rekordér berie halovú sezónu vážne. Verí, že aj vďaka výsledkom v nej sa mu zśluhou postavenia vo svetovom rebríčku podarí kvalifikovať sa na olympijské hry v Tokiu. Limity na 100 i 200 m sú totiž veľmi prísne – 10,05 a 20,24. "Potrebujem dva kvalitné halové výkony, jeden na mítingu a druhý na MS v Nan-ťingu. To by mi vo svetovom rebríčku na 100 m, kam sa ráta aj šesťdesiatka, v kvalifikácii na olympiádu dosť pomohlo,“ zdôraznil Volko v rozhovore pre najnovšie vydanie magazínu Slovenská atletika. Získanie tokijskej miestenky splnením limitu vníma ako zložitejšiu cestu. „Bolo by super, keby som v lete limit splnil, ideálne čo najskôr, a získal by som čas na pokojnú prípravu. Niežeby som si neveril, ale oba limity sú extrémne náročné. Preto nemám zbytočne veľké očakávania. Verím však, že do Tokia sa dostanem a splním si dávny sen o štarte na olympijských hrách. Motiváciu mám obrovskú.“