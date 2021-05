Volko v Ostrave piaty na 100 metrov

Zlatá tretra v Ostrave



Muži



100 m:

1. Fred Kerley 9,96 s

2. Justin Gatlin (obaja USA) 10,08,

3. André De Grasse (Kan.) 10,17

...

5. Ján VOLKO (SR) 10,31



200 m:

1. Kenny Bednarek (USA) 19,93 s

2. Fred Kerley (USA) 20,27

3. Aaron Brown (Kanada) 20,40

...

5. Ján VOLKO (SR) 20,77



400 m (B-beh):

1. Oliver MURCKO (SR) 46,99 s



1500 m:

1. Marcin Lewandowski (Poľ.) 3:35,57 min

2. Jesus Gomez (Šp.) 3:35,70

3. Samuel Abate (Et.) 3:36,32



3000 m:

1. Joshua Cheptegei (Uganda) 7:33,24 min - svetový výkon roku

2. Paul Chelimo (USA) 7:41,69

3. Oscar Chelimo (Uganda) 7:43,0



10.000:

1. Jacob Kiplimo (Uganda) 26:33,93 min - svetový výkon roku

2. Birhanu Balew (Bahr.) 27:07,49

3. Aliassu Aouani (It.) 27:45,81



400 m pr.:

1. Yasmani Copello (Tur.) 49,21 s

2. Alessandro Sibilio (It.) 49,62

3. Máte Koroknai (Maď.) 49,70

...

5. Martin KUČERA (ČR) 50,47



Trojskok:

1. Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso) 17,20

2. Max Hess (Nem.) 16,97

3. Melvin Raffin (Fr.) 16,71



Žrď:

1. Armand Duplantis (Švéd.) 590 cm

2. Sam Kendricks (USA) 585

3. Valentin Lavillenie (Fr.) 560



Guľa:

1. Filip Mihaljevič (Chorv.) 21,58

2. Michal Haratyk (Pol.) 21,30

3. Wictor Petersson (Švéd.) 20,90



Oštep:

1. Johannes Vetter (Nem.) 94,20 - svetový výkon roku

2. Anderson Peters (Grenada) 83,39

3. Keshorn Walcott (Trin.a Tob.) 82,75



Ženy



100 m (B-beh):

1. Monika WEIGERTOVÁ (SR) 11,67 s



200 m:

1. Sha`Carri Richardsonová (USA) 22,35 s

2. Blessing Okagbareová (Nigéria) 22,59

3. Mujinga Kambundjiová (Švajč.) 22,85



800 m:

1. Keely Hodgkinsonová (V. Brit) 1:58,89 min

...

Gabriela GAJANOVÁ (SR) nedobehla



800 m (B-beh):

1. Iveta PUTALOVÁ (SR) 2:06,64



1500 m:

1. Freweyni Hailuová (Et.) 4:04,20 min

2. Maruša Mišmašová-Zrimšeková (Slovin.) 4:07,50

3. Hirut Mesheshová (Et.) 4:07,52 min



400 m prek.:

1. Jessie Knightová (V. Brit.) 54,74 s

2. Anna Ryžykovová (Ukr.) 55,09

3. Sara Slottová Petersenová (Dán.) 55,76

4. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 55,83



Oštep:

1. Christin Hussongová (Něm.) 66,56

2. Nikola Ogrodníková (ČR) 65,13

3. Sara Kolaková (Chorv.) 60,04



Kladivo:

1. Malwina Kopronová (Pol.) 74,74

2. Alexandra Tavernierová (Fr.) 73,30

3. Anita Wlodarczyková (Pol.) 72,72

4. Martina HRAŠNOVÁ (SR) 68,99

Ostrava 19. mája (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko obsadil v nabitej konkurencii na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave 5. miesto v čase 10,31 sekundy. O štyri stotiny sekundy si tak vylepšil sezónne maximum. Zvíťazil Američan Fred Kerley, ktorý sa ako jediný dokázal časom 9,96 dostať pod desať sekúnd a zdolať aj svojho krajana, dvojnásobného majstra sveta Justina Gatlina.Volko si vyskúšal náročný dvojboj, keď vzápätí štartoval aj na dvojnásobnej trati. V čase 20,77 obsadil piatu priečku, triumfoval Američan Kenny Bednarek za 19,93 s.uviedol Volko pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu.Dobrú formu v úvode sezóny prezentovala Emma Zapletalová, ktorá dosiahla svoj druhý najlepší čas v kariére na 400 m prek. 55,83 s a obsadila 4. priečku. Prvá dobehla Britka Jessie Knightová za 54,74.povedala Zapletalová.Martina Hrašnová obsadila v silnej spoločnosti poľských kladivárok 4. miesto výkonom sezóny 68,99 m hneď za svetovou rekordérkou Anitou Wlodarczykovou. Spokojná však nebola:Zvíťazila Malwina Kopronová z Poľska hodom dlhým 74,74.Martin Kučera predviedol na úvod sezóny solídny výkon na 400 m prek. a za 50,47 s dobehol piaty. Zvíťazil Yasmani Copello reprezentujúci Turecko v čase 49,21.Hneď na úvod sezóny stanovil mimoriadne kvalitnú hodnotu svetového výkonu roka nemecký oštepár Johannes Vetter hodom dlhým 94,20 m. Úradujúceho majstra sveta Andersona Petersa z Grenady prekonal o viac ako desať metrov. Najlepší výkon na svete v sezóne predviedla aj dvojica Uganďanov na dlhých tratiach. Joshua Cheptegei vylepšil najlepší čas na tritisícke na 7:33,24 min a Jacob Kiplimo na 10.000 m na 26:33,93 min.Očakávaný súboj fenomenálnych žrdkárov sa skončil v prospech svetového rekordéra Armanda Duplantisa zo Švédska. Na úvod sezóny prekonal 590 cm, Sam Kendricks si pripísal 585. V trojskoku triumfoval čerstvý svetový rekordman v hale Hugues Fabrice Zango z Burkiny Faso výkonom 17,20 m. Dvojnásobný olymijský víťaz Christian Taylor z USA obsadil až 5. miesto za 16,36 m.Hviezdna Etiópčanka Genzebe Dibabová nedokončila beh na 1500 metrov, rovnako ako Slovenka Gabriela Gajanová na 800 m trati.