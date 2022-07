Atletika: Warholm nemieni byť po zranení v Eugenu do počtu, chce zlato

Oslo 9. júla (TASR) - Nórsky atlét Karsten Warholm nevynechá svetový šampionát v Eugene. Svetový rekordér v behu na 400 m prek. má za sebou zranenie stehna, no do štartu šampionátu 15. júla sa chce pripraviť a bude obhajovať zlato z Dauhy 2019.



Warholm sa zranil hneď pri svojom prvom štarte v sezóne na mítingu Diamantovej ligy v Rabate na začiatku júna. "Nie je to pre mňa ideálna situácia a nie som si na sto percent istý, čo sa stane na MS. Nemožno odo mňa očakávať, že budem neustále prekonávať svetový rekord. Nejdem si však do Eugene iba tak zabehať. To nie je môj štýl. Mám cieľ zabojovať o čo najlepší výsledok a obhájiť titul," vyhlásil 26-ročný Warholm podľa DPA.