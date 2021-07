VIDEO: Zapletalová chce zopakovať výkon z majstrovstiev aj v Tokiu

Bratislava 12. júla (TASR) – Slovenská atlétka Emma Zapletalová chce po zisku titulu na ME do 23 rokov na 400 metrov prekážok zopakovať tento výkon aj na olympiáde. V sobotu v Tallinne zabehla časom 54,28 sekundy slovenský rekord (doteraz 55,19) a aj rekord šampionátu (doteraz 54,50). Ako je v jej silách tento čas ešte zlepšiť, to si netrúfa Zapletalová presne odhadnúť.



Zverenka Petra Žňavu získala pre Slovensko štvrté zlato v histórii ME do 23 rokov. Dvakrát sa tešil guliar Mikuláš Konopka (1999, 2001) a pred štyrmi rokmi triumfoval šprintér Ján Volko na 200 metrov.



Zapletalová tento rok splnila aj prísny limit na olympijské hry do Tokia. V Talline ako druhá finišovala Španielka Sara Callegová a tretia bola Švajčiarka Yasmin Gigerová.



„Na jednej strane som dúfala, že by som mohla zabehnúť slovenský rekord pod 55 sekúnd, pretože som mala natrénované, ale priznám, sa, že čas 54,28 som nečakala. Myslela som si, že 54,60 je moja hranica. O to viac som šťastnejšia," povedala 21-ročná bežkyňa na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave.







Želiezkom v ohni bola aj Gabriela Gajanová v behu na 800 metrov, ale tej finále tesne uniklo. „Plán bol získať jednu medailu a dve účasti vo finále. Aj Gabika Gajanová mala k nemu blízko, ale jej výkon zodpovedá realite. Nie sme vo svete vnímaní ako silná atletická krajina, ale darí sa nám robiť veľké veci. V štafete na 4x400 metrov žien sme vytvorili slovenský rekord. Pre našu atletiku sú dôležité aj umiestnenia okolo 10. až 15. miesta," povedal Martin Pupiš, šéftréner slovenského atletického zväzu (SAZ).



Zapletalovej odovzdal vecný dar aj prezident SAZ Peter Korčok. „Pre slovenský šport a slovenskú atletiku je to vynikajúci úspech a ja touto cestou ďakujem Eme za skvelú reprezentáciu. Som rád, že atléti majú šancu súťažiť na významných podujatiach. Predpokladali sme, že to môže dobre dopadnúť a to sa naplnilo do bodky."



Ciele Zapletalovej sa po úspechu na ME nezmenia, pred štartom OH v Tokiu povedala: „Zostávam nastavená tak ako pred ME, môj cieľ je postúpiť do semifinále a uvidíme podľa výkonu. Chcela by som zopakovať to, čo som predviedla na ME. Po tomto čase, ktorý je pre mňa dosť kvalitný neviem, čo vo mne je. Nechám sa prekvapiť."



Podobne sa vyjadril aj tréner Žňava, ktorý naznačil, že v Japonsku by jeho zverenkyňa mohla len prekvapiť. „My sme formu časovali na ME, teraz si Ema musí oddýchnuť. Musí dobre zvládnuť aklimatizáciu a poradiť si s podmienkami, ktoré nás v Tokiu čakajú. Pár tréningov absolvujeme aj v Japonsku, budeme sa snažiť, aby si udržala formu a ukázala niečo aj v Tokiu. Teraz sa už toho veľmi veľa spraviť nedá, výrazné zmeny sa robiť nebudú."