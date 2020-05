Atletická Zlatá tretra v Ostrave bude v septembri

Ostrava 20. mája (TASR) - Český atletický míting Zlatá tretra sa tento rok uskutoční 8. septembra. Pôvodne sa malo podujatie v Ostrave konať 22. mája, no pre pandémiu koronavírusu ho museli organizátori preložiť na neskôr.



"Bohatá tradícia, všeobecný záujem o míting a zlepšujúca sa situácia v Česku i v Európe nám dávajú nádej, že aj v novom termíne budú na štarte najlepší domáci i zahraniční atléti," citoval manažéra podujatia Alfonza Jucka portál sport.cz.



Podľa českých médií organizátori počítajú najmä s domácou účasťou, no medzi šprintérmi by sa mal predstaviť aj Slovák Ján Volko.