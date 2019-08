Zomrel strieborný medailista z maratónu Basil Heatley

Jeho osobný rekord z roku 1963 je 2:13,55 a spätne ho Medzinárodná asociácia atletických federácií uznala ako svetový rekord, keďže pre rozdielnosť tratí sa maratónske rekordy vtedy neevidovali.

Lausanne 4. augusta (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel v sobotu britský atlét Basil Heatley, strieborný medailista z OH 1964 v Tokiu a niekdajší držiteľ absolútne najrýchlejšieho času v maratóne. Jeho osobný rekord z roku 1963 je 2:13,55 a spätne ho Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) uznala ako svetový rekord, keďže pre rozdielnosť tratí sa maratónske rekordy vtedy neevidovali.



Heatley získal striebro v Tokiu pamätným spôsobom, keď na štadión vbehol ešte ako tretí, no 110 m pred cieľom dokázal predbehnúť domáceho Kókičiho Cuburaju. Japonec tento moment považoval za osobné zlyhanie a onedlho na to spáchal samovraždu s bronzovou medailou v ruke. Zlato vtedy získal legendárny Etiópčan Abebe Bikila a obhájil prvenstvo. Správu zverejnil oficiálny portál IAAF.