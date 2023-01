Zomrel atletický tréner Pierre Carraz

Paríž 1. januára (TASR) - Vo veku 82 rokov zomrel francúzsky atletický tréner Pierre Carraz. Ten viedol šprintéra Christophea Lemaitrea, ktorý na ME 2010 v Barcelone dosiahol historické treble triumfami na 100 m, 200 m a v štafete na 4x100 m. Informovala o tom agentúra AFP.



Carraz zomrel na Silvestra, niekoľko dní po tom, ako utrpel mozgovú príhodu. "Francúzska atletická federácia (FFA) s hlbokým zármutkom prijala správu o smrti Pierrea Carraza. Spomíname s láskou na nesmierne talentovaného trénera, ktorý dokázal priviesť Christophea Lemaitrea na najvyššiu športovú úroveň," uviedla FFA na Twitteri. Carraz trénoval Lemaitrea zadarmo. Francúzsky šprintér okrem zisku treble na ME 2010 vybojoval počas svojej kariéry aj dve bronzové olympijské medaily (4x100 m na OH 2012, 200 m na OH 2016) a na MS 2011 získal striebro v štafete na 4x100 m a bronz na 200 m. Tridsaťdvaročný atlét má stále ambíciu štartovať aj na domácich OH 2024 v Paríži.