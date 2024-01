Zomrela slovenská guliarska a diskárska rekordérka Gabriela Hanuláková

Bratislava 22. januára (TASR) - Vo veku 66 rokov zomrela v pondelok slovenská guliarska a diskárska rekordérka Gabriela Hanuláková. Ako prvá Slovenka v histórii prekonala v spomenutých dvoch disciplínach hranice 15 a 16 m, resp. 50 a 60 m. Informoval portál atletika.sk.



Od roku 1984 až doposiaľ je slovenskou rekordérkou v hode diskom (64,00 m) a od roku 1985 aj vo vrhu guľou (16,96 m). V guli utvorila celkovo 9 a v disku 13 rekordov SR.



Narodila sa 6. marca 1957 v Trnave, kde aj začala s atletikou (tréneri: Anna Vávrová, Anton Hajmássy, Libor Charfreitag st.). Od roku 1977 bola členka Slávie UK Bratislava, kde ju pripravoval Anton Ihring. Na juniorských ME 1975 v Aténach skončila v guli aj disku ôsma, na Svetovej univerziáde 1985 v japonskom Kóbe bola v disku piata. V roku 1986 získala titul majsterky bývalého Československa v hode diskom. Na MSR triumfovala v guli 8-krát (1976–1980, 1982, 1984–1985) a 6-krát v disku (1978, 1980–1982, 1984–1985).



Neskôr pôsobila ako telocvikárka a atletická trénerka, od roku 1990 bola dlhé roky vedúca trénerka atletiky na športovom gymnáziu v Bratislave. V začiatkoch kariéry viedla napríklad zlatého medailistu zo Svetovej univerziády 2013 v Kazani na 400 m prekážok, siedmeho na ME 2016 a olympionika z Ria de Janeiro 2016 Martina Kučeru, strednotratiara Jozefa Pelikána (neskôr bol jej kolega na ŠG v Bratislave), desaťbojára Andreja Biciana, výškara Tomáša Zemana, na základnom stupni aj Adriána Matušíka, na paralympiádach 2012 a 2016 štvrtého a šiesteho v disku, či tenistu Andreja Martina, osemfinalistu OH 2016.



Na novembrovej slávnosti Atlét roka 2023 si Gabriela Hanuláková prevzala ocenenie Europena Athletics Women Leadership Award.