Duplantis v žrdi s výkonom roka 6,12 m, Volko skončil tretí na 200 m

hlavný program:



ženy:



400 m: 1. Natalia Kaczmareková (Poľ.) 50,88 s, 2. Lada Vondrová 51,43, 3. Tereza Petržilková (obe ČR) 51,99



1500 m: 1. Diribe Weltejiová 3:57,38 min, 2. Hirut Mesheshaová 3:57,87, 3. Tigist Girmaová (všetky Eti.) 3:59,33



100 m prek.: 1. Jasmin Camachová-Quinnová (Portor.) 12,42 s, 2. Tia Jonesová (USA) 12,44, 3. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,47



100 m prek - B-beh: 1. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 12,82 - rekord SR, 2. D. Kambundjiová (Švajč.) 12,99, 3. Christofiová (Cyprus.) 13,04, 4. Stanislava ŠKVARKOVÁ (SR) 13,29



400 m prek.: 1. Jessie Knightová (V.Brit.) 54,96 s, 2. Nikoleta Jíchová (ČR) 55,17, 3. Taylon Bieldtová (JAR) 55,35, ... 7. Daniela LEDECKÁ (SR) 57,63







muži:



100 m: 1. Akani Simbine (JAR) 9,98 s, 2. Samuele Ceccarelli (Tal.) 10,15, 3. Andre de Grasse (Kan.) 10,21, 4. Ján VOLKO (SR) 10,25



200 m: 1. Luxolo Adams (JAR) 20,22 m, 2. Sinesipho Dambile (JAR) 20,58, 3. VOLKO 20,65



400 m: 1. Muzala Samukonga (Zam.) 45,05 s, 2. Zakithi Nene (JAR) 45,22, 3. Olexandr Pohorilko (Ukr.) 45,37



800 m: 1. Saul Ordonez (Šp.) 1:44,85 min, 2. Simone Barontini (Tal.) 1:45,03, 3. Elliot Giles (V.Brit.) 1:45,03



1500 m: 1. Lamecha Girma (Eti.) 3:33,15 min, 2. Mafori Ryan Mphahlele (JAR) 3:33,38, 3. George Mills (V.Brit.) 3:33,85



110 m prek.: 1. Wilhem Belocian (Fr.) 13,25 s, 2. Just Kwaou-Mathey (Fr.) 13,32, 3. Roger Iribarne (Kub.) 13,33



žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 6,12 m, 2. Kurtis Marschall (Aus.) 5,90, 3. Ernest John Obiena (Fil.) 5,90



disk: 1. Kristjan Čeh (Slovin.) 68,55 m, 2. Martin Markovič (Chor.) 64,00, 3. Robert Urbanek (Poľ.) 63,36



guľa: 1. Ryan Crouser (USA) 22,63 m, 2. Tom Walsh (N.Zél.) 22,15, 3. Tomáš Staněk (ČR) 21,71



oštep: 1. Jakub Vadlejch (ČR) 81,93 m, 2. Timothy Herman (Belg.) 77,41, 3. Martin Konečný (ČR) 76,80











Ostrava 27. júna (TASR) - Svetový rekordér v skoku o žrdi Armand Duplantis dosiahol na mítingu Zlatá tretra v Ostrave najlepší výkon roka 6,12 metra. Slovenský šprintér Ján Volko obsadil tretie miesto na 200 m a štvrté na polovičnej trati. Viktória Forsterová zlepšila slovenský rekord na 100 m prekážok na 12,82 s.Dvadsaťtriročný Švéd Duplantis vo februári vylepšil svetový rekord (6,22 m) na halovom mítingu v Clermont-Ferrande a začiatkom mesiaca stanovil najlepší výkon roka vonku v Hengelo (6,11 m). V Ostrave ho vylepšil ešte o jeden centimeter, potom to skúsil aj na výške 6,17, ale trikrát neuspel. Druhý skončil Austrálčan Kurtis Marschall s výkonom 5,90 m.povedal pre ČT Šport.Triumfoval aj ďalší svetový rekordér na mítingu Ryan Crouser z USA. Tridsaťročný guliar hodil svoje náčinie do vzdialenosti 22,63 metra, za svojím rekordom z mája 2023 zaostal o 93 centimetrov. Druhý skončil Tom Walsh z Nového Zélandu (22,15 m) a tretí bol domáci Tomáš Staněk (21,71 m).Portoričanka Jasmin Camachová-Quinnová vyhrala stovku prekážok za 12,42 s a utvoril nový rekord mítingu. Ten dosiahli aj Slovinec Kristjan Čeh v disku (68,55 m), Etiópčanka Diribe Weltejiová na 1500 m (3:57,38 min), Duplantis a Crouser. Svetový rekordér na 3000 m stípl Lamecha Girma vyhral beh na 1500 m v osobnom rekorde 3:33,15 min.Forsterová utvorila rekord v B-behu, ktorý vyhrala, a zo svojho doterajšieho národného maxima stiahla šesť stotín. Dvadsaťjedenročná zverenka Katríny Adlerovej sa dostala na tretiu priečku tohtoročných európskych tabuliek v kategórii do 23 rokov a potvrdila výkonnosť pred ME tejto vekovej kategórie, ktoré sa uskutočnia od 13. do 16. júla vo fínskom Espoo.citoval ju portál atletika.sk. Druhá slovenská prekážkarka Stanislava Škvarková finišovala štvrtá za 13,29 sekundy.Volko potvrdil stúpajúcu formu a na 100 m časom 10,25 zaostal len o stotinku za svojím sezónnym maximom z EH v Chorzówe. Stovku vyhral Juhoafričan Akani Simbine za 9,98 pred halovým majstrom Európy 2023 na 60 m Samuelem Ceccarellim z Talianska (10,15) a olympijským šampiónom na 200 m z Tokia 2021 Kanaďanom Andrewom de Grassem (10,21). Na dvojnásobnej trati si Volko svoje umiestnenie ešte vylepšil, keď obsadil tretiu priečku výkonom 20,65. Vyhral Luxolo Adams z JAR za 20,22 m. V behu na 400 m prekážok finišovala Daniela Ledecká siedma a slovenský výkon roka z EH v Chorzówe stiahla o dve desatinky z 57,83 na 57,63. Zvíťazila Britka Jessie Knightová časom 54,96.