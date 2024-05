Sedjati zabehol svetový výkon roka na 800 m, Volko skončil 6. na 200 m

Zlatá tretra v Ostrave



Muži



100 m: 1. Andre De Grasse (Kan.) 10,10 s, 2. Ryiem Forde (Jam.) 10,17, 3. Lamont Marcell Jacobs a Jerome Blake (Kan.) obaja 10,19,... 7. Ján VOLKO (SR) 10,42



200 m: 1. Andre De Grasse (Kan.) 20,09 s, 2. Andrew Hudson (Jam.) 20,56, 3. Nethaneel Mitchell-Blake (V. Brit.) 20,63,... 6. Ján VOLKO (SR) 20,88



400 m: 1. Steven Gardiner (Bah.) 44,39 s, 2. Alexander Doom (Belg.) 44,44, 3. Sean Bailey (Jam.) 44,93



800 m: 1. Djamel Sedjati (Alž.) 1:43,51 min - svetový výkon roka, 2. Gabriel Tual (Fr.) 1:45,79, 3. Andreas Kramer (Švéd.) 1:45,85



1500 m: 1. Federico Riva (Tal.) 3:33,53 min, 2. Raphael Pallitsch (Rak.) 3:33,59, 3. Luke McCann (Ír.) 3:34,32



400 m prek.: 1. Alessandro Sibilio (Tal.) 48,25 s, 2. Matic Ian Guček (Slovin.) 48,37, 3. Ismail Doudai Abakar (Katar) 48,76



výška: 1. Norbert Kobielski (Poľ.) a Shelby McEwen (USA) obaja 224 cm, 3. Oleh Doroščuk (Ukr.) 220



žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 600 cm, 2. Ethan Cormont (Fr.) 562, 3. Ben Broeders (Belg.)



guľa: 1. Leonardo Fabbri (Tal.) 22.40, 2. Jordan Geist (USA) 22,09, 3. Chukwuebuka Enekwechi (Nigéria) 21,34



oštep: 1. Julian Weber (Nem.) 87,26 m, 2. Jakub Vadlejch (ČR) 86,08, 3. Anderson Peters (Grenada) 78,60



Ženy



100 m: 1. Ewa Swobodová (Poľ.) 11,05, 2. Gina Bassová Bittayeová (Gambia) 11,14, 3. Zaynab Dossová (Tal.) 11,18,... 7. Viktória FORSTEROVÁ (SR) 11,47



400 m: 1. Natalia Kaczmareková (Poľ.) 50,09 s, 2. Lurdes Gloria Manuelová (ČR), 3. Andrea Miklósová (Rum.) 50,76



1500 m: 1. Ciara Mageeanová 4:01,98 min, 2. Sarah Healyová (obe Ír.) 4:02,12, 3. Revee Walcottová-Nolanová (V. Brit.) 4:02,42



100 m prek.: 1. Ditaji Kambundjiová (Švajč.) 12,68 s, 2. Pia Skrzyszowská (Poľ.) 12,71, 3. Nadine Visserová (Hol.) 12,86



400 m prek.: 1. Cathelijn Peetersová (Hol.) 54.31 s, 2. Lina Nielsenová (V. Brit.) 54,81, 3. Nikoleta Jíchová 55,20,... Daniela LEDECKÁ (SR) nedobehla



žrď: 1. Molly Cauderyová (V. Brit.) 484 cm, 2. Ekaterini Stefanidiová (Gréc.) 464, 3. Amálie Švábiková (ČR) 454



oštep: 1. Haruka Kitagučiová (Jap.) 60,47 m, 2. Petra Sičaková (ČR) 60,42, 3. Adriana Vilagošová (Srb.) 60,21

Ostrava 28. mája (TASR) - Alžírsky atlét Djamel Sedjati zabehol v utorok na mítingu Zlatá tretra v Ostrave svetový výkon roka v behu na 800 m časom 1:43,51 min. Postaral sa tak o najhodnotnejšie vystúpenie na podujatí, ktoré malo zlatý štatút Svetovej atletiky. Švéd Armand Duplantis sa opäť pokúsil zlepšiť vlastný svetový rekord, no trikrát neuspel. Ján Volko si zabehol sezónne maximum na oboch najkratších šprintoch, na 200 m obsadil 6. priečku. Viktórii Forsterovej sa to isté podarilo na stovke i na 100 m prek.Sedjati v Ostrave absolvoval prvý štart na medzinárodnej scéne v tomto roku a v špurte nemal protivníka. Výkon roka posunul o štyri stotiny sekundy, ten doterajší držal Keňan Aaron Cheminingwa z talianskeho Asti. Rekord mítingu Wilfreda Bungeia z Kene 1:43,24 z roku 2003 však odolal.Duplantis posunul v apríli v čínskom Sia-mene historické maximum na 624 a potvrdil výbornú pripravenosť na túto sezónu. Na štadióne vo Vítkoviciach však robilo žrdkárom problémy počasie, dráha bola po daždi mokrá a fúkal premenlivý vietor. Po úspešnom pokuse na 582 cm, už švédsky skokanský fenomén zostal v súťaži sám, 6 metrov prekonal síce až na tretí pokus, no od útoku na svetový rekord ho to neodradilo. Počasie sa v závere večerného programu zlepšilo, prvé dva pokusy o rekord nevyzerali nádejne, no tretiemu nechýbalo veľa. Latka však napokon spadla.Volko dostal príležitosť zabehnúť si na stovke s dvoma úradujúcimi olympijskými šampiónmi. Zvíťazil zlatý z Tokia na 200 m Andre De Grasse z Kanady za 20,09 s. Obhajca titulu na stovke Lamont Marcell Jacobs z Talianska ešte formu len hľadá a obsadil tretie miesto výkonom 10,19. Predstihol ho aj druhý Jamajčan Ryiem Forde (10,17). Volko dobehol siedmy za 10,42 a výkon sezóny si zlepšil o dve stotiny sekundy.Aj dvojstovku vyhral De Grasse a to v čase 20,09 s. Volkovi patrila šiesta priečka výkonom 20,88, svoje tohtoročné maximum z péteesky v Banskej Bystrici si posunul o 19 stotín sekundy. Napriek časovým zlepšeniam nebol Volko so svojím výkonom priveľmi spokojný.povedal Volko v rozhovore pre atletika.sk.Forsterová v rozbehu na krátkych prekážkach zlepšila svoje tohtoročné maximum na 13,08 a vybojovala si právo bežať finále. Keďže už však v tejto disciplíne má istotu štartu pod piatimi kruhmi v Paríži, uprednostnila finálový beh na 100 metrov, v ktorom ešte zbiera body do rebríčka Svetovej atletiky. Na najkratšom šprinte dobehla siedma za 11,47. Svoj výkon sezóny si zlepšila o päť stotín sekundy.sľúbila Forsterová.