Organizátori atletických majstrovstiev SR sa tešia na slovenskú špičku

Bratislava 27. augusta (TASR) – Cez víkend 29. a 30. augusta sa uskutoční prvý vrchol slovenskej atletickej sezóny. Na 73. národnom šampionáte sa na štadióne AŠK Slávia Trnava predstaví kompletná domáca špička s výnimkou Daniely Ledeckej, donedávna slovenská rekordérka na 400 metrov prekážok by mala štartovať až na mítingu P-T-S v Šamoríne 11. septembra.



Sezóna je ovplyvnená pandémiou nového koronavírusu, v týchto dňoch sa mali pôvodne konať majstrovstvá Európy v Paríži.



„Sme v polovici veľmi zvláštneho roka. Každý z nás zažil chvíle, ktoré nemal šancu si predtým vyskúšať. Som rád, že sa nám podarilo zorganizovať vrcholné podujatia Slovenského atletického zväzu, veríme, že situácia sa už v septembri nebude dramaticky meniť a umožní nám zorganizovať všetky kategórie majstrovstiev Slovenska, ktoré máme naplánované na september a október," povedal generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.



Šprintér Ján Volko pobeží v Trnave stovku aj dvojstovku, trojskokan Tomáš Veszelka chce atakovať sedemnásťmetrovú hranicu. Slovenská rekordérka na 400 metrov prekážok Emma Zapletalová by rada zaútočila na zlepšenie vlastného maxima 56,19 sekundy, ktoré dosiahla začiatkom augusta v Budapešti. Areál AŠK Slávia už tento rok hostil 3. kolo atletickej ligy.



„Na štarte bude slovenská špička, veríme, že všetko dopadne dobre z organizačnej stránky. Snažíme sa vyhovieť našim atlétom. Kladivár Marcel Lomnický mohol raz do týždňa trénovať na hlavnej ploche, aby sa mohol pokúsiť o posunutie najlepšieho tohtoročného výkonu za 75 metrov."



Míting P-T-S sa opäť uskutoční v Šamoríne, hoci tri mesiace po pôvodnom termíne. Organizátori vybrali pätnásť disciplín podľa požiadaviek slovenských reprezentantov a ich trénerov, ale na tomto podujatí sa očakáva aj kvalitná účasť zahraničných pretekárov.



„Sme radi, že sa nám podarilo nájsť náhradný termín. Je to pod hlavičkou Európskej atletiky ako strieborný míting. Situácia nie je ľahká, pripravujeme to v zvláštnej atmosfére, ešte nevieme, aké opatrenia budú platiť. Organizačný výbor však beží v štandardnom režime, snažíme sa, aby sme aj jubilejný 55. ročník pripravili hodný mena mítingu P-T-S. Priamy prenos odvysiela RTVS, rokujeme tiež o predaji televíznych práv do zahraničia. Chceme našim atlétom zabezpečiť dobrú zahraničnú konkurenciu, v hre sú veľmi zaujímavé mená. Viacero atlétov je z červených krajín, budeme pre nich v najbližších dňoch oficiálne žiadať výnimku," dodal Gubrický, riaditeľ oboch podujatí v Trnave i Šamoríne.



Organizátori na štvrtkovej tlačovej konferencii avizovali na P-T-S účasť Brita Richarda Kiltyho, halového majstra sveta aj Európy na šesťdesiatke, či Nemca Maxa Hessa, európskeho šampióna v trojskoku z roku 2016.