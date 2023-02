Atlétka Forsterová si pripísala ďalší rekord SR do 23 rokov

Lodž 4. februára (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová opäť zlepšila slovenský rekord v behu na 60 m prekážok v kategórii do 23 rokov. Zverenka Kataríny Adlerovej obsadila v II. rozbehu na bronzovom mítingu World Athletics Indoor Tour v poľskom meste Lodž druhé miesto časom 8,10 sekundy. Svoj vlastný rekord z tohtoročného Elán mítingu v Bratislave zlepšila 20-ročná atlétka ŠK ŠOG Nitra o jedinú stotinku.



Pre Forsterovú to bol už celkovo piaty rekord SR na 60 m prekážok do 23 rokov, vlani ho zlepšila trikrát (8,31, 8,25, 8,22, 8,16) a v tomto roku dvakrát (8,11, 8,10). V lodžskom rozbehu dobehla za Austrálčankou Jennekeovou, celkovo dosiahla piaty najlepší čas. Vo finále v Atlas aréne skončila siedma za 8,21 sekundy. Vo svetovom výkone roka 7,78 zvíťazila Poľka Skrzyszowská pred Jennekeovou (7,98) a Graversgaardovou z Dánska (8,01).



"S novým osobným rekordom dosiahnutým v rozbehu som spokojná. Žiaľ, finále už Viktórii nevyšlo. Od úvodných metrov už tomuto behu chýbala patričná rýchlosť,” komentovala vystúpenie svojej zverenky v Lodži Katarína Adlerová pre portál atletika.sk.