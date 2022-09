Atlétka Forsterová vyhrala na českom šampionáte prekážkovú stovku

Cheb 4. septembra (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra) vyhrala prekážkovú stovku časom 13,56 s na českom tímovom šampionáte v Chebe.



Na hladkej skončila druhá časom 11,75 s. Zverenka Kataríny Adlerovej dosiahla na prekážkach v silnom protivetre 1,5 m/s o šesť stotín slabší čas ako v semifinále na ME v Mníchove 2022 a o päť stotín zdolala Češku Helenu Jiranovú. Na 100 m predstihla Viktóriu iba Nikola Bendová - o päť stotín. Výkony šprintérok tiež poznačil protivietor 1,3 m/s.



Ďalšia zverenka trénerky Adlerovej Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra) skončila dvakrát štvrtá. Najprv na hladkej štvorstovke vyhrala II. beh časom 55,24, a potom vo svojej hlavnej disciplíne dosiahla výkon 58,42 s, keď sa pred ňu dostali Češky Nikoleta Jíchová (56,16), Ester Bendová (58,01) a Ukrajinka Maria Mykolenková (58,22). Obe Slovenky hosťovali za AK Škoda Plzeň.



"Pre Viktóriu aj Danielu to boli tzv. objemové preteky, v ktorých bolo dôležité najmä nazbierať čo najviac bodov pre klub. Viktória krátke šprinty zvládla dobre. Daniela to mala predsa len o čosi náročnejšie, skombinovať dve štvorstovky za 75 minút nie je ľahké," uviedla v tlačovej správe manažérskej skupiny Top Athletics trénerka Katarína Adlerová.



Šimon Bujna (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) hosťujúci za VSK Univerzita Brno finišoval vo finále stovky šiesty časom 10,89 s (vietor -0,5 m/s) a na dvojstovke dosiahol celkovo dvanásty čas 21,80 s, keď v I. behu skončil siedmy. "Šimon sa po dlhej halovej i letnej sezóne snaží ešte pozbierať posledné zvyšky síl a pomôcť v súťažiach družstiev Brnu a doma banskobystrickej Dukle. Tomu zodpovedajú aj výkony a sú typickým zrkadlom záveru leta. Už by potreboval fyzický aj mentálny oddych. Šimon ide naplno už piaty rok bez väčšej pauzy," skonštatoval kouč Radoslav Ivan.