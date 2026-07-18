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Atlétka Okuliarová skončila vo finále v osobnom maxime
Najlepší osobný čas zabehla v behu na 100 m prekážok aj Nina Hejčíková, ktorá v čase 12,96 s zvíťazila vo svojom rozbehu a postúpila do semifinále.
Autor TASR
Rieti 18. júla (TASR) - Slovenská atlétka Nina Okuliarová skončila vo finále na 2000 m prekážok na majstrovstvách sveta do 18 rokov v talianskom Rieti jedenásta. Sedemnásťročná prekážkarka zabehla svoje osobné maximum v čase 6:48,19 min.
„Snažila som sa vyťažiť z toho čo najviac. Po kilometri som sa pozrela na čas, bolo to na dobrej ceste k osobnému maximu, takže som sa to snažila udržať. V cieľovej rovine už som sa sústredila len na čas a som veľmi šťastná, že som zabehla osobný rekord,“ povedala Okuliarová pre Slovenský atletický zväz (SAZ).
Najlepší osobný čas zabehla v behu na 100 m prekážok aj Nina Hejčíková, ktorá v čase 12,96 s zvíťazila vo svojom rozbehu a postúpila do semifinále. Sedemnásťročná adeptka na medaily si pripísala celkovo druhý najrýchlejší čas v rozbehoch. V semifinále ju doplní aj Linda Rusnáková, ktorá postúpila v čase 13,66 s zo štvrtého miesta v prvom rozbehu.
Osobný rekord zaznamenal aj 16-ročný Šimon Kubaška, ktorý v čase 13,80 s postúpil do semifinále na 110 m prekážok. Spolu s ním postúpil do semifinále v rovnakej disciplíne aj Timotej Vozár.
O cenné kovy na 200 m zabojuje v Rieti piaty zo stovky Timotej Nemček. Do finále postúpil šiestym najrýchlejším semifinálovym časom (21,11 s).
„Snažila som sa vyťažiť z toho čo najviac. Po kilometri som sa pozrela na čas, bolo to na dobrej ceste k osobnému maximu, takže som sa to snažila udržať. V cieľovej rovine už som sa sústredila len na čas a som veľmi šťastná, že som zabehla osobný rekord,“ povedala Okuliarová pre Slovenský atletický zväz (SAZ).
Najlepší osobný čas zabehla v behu na 100 m prekážok aj Nina Hejčíková, ktorá v čase 12,96 s zvíťazila vo svojom rozbehu a postúpila do semifinále. Sedemnásťročná adeptka na medaily si pripísala celkovo druhý najrýchlejší čas v rozbehoch. V semifinále ju doplní aj Linda Rusnáková, ktorá postúpila v čase 13,66 s zo štvrtého miesta v prvom rozbehu.
Osobný rekord zaznamenal aj 16-ročný Šimon Kubaška, ktorý v čase 13,80 s postúpil do semifinále na 110 m prekážok. Spolu s ním postúpil do semifinále v rovnakej disciplíne aj Timotej Vozár.
O cenné kovy na 200 m zabojuje v Rieti piaty zo stovky Timotej Nemček. Do finále postúpil šiestym najrýchlejším semifinálovym časom (21,11 s).