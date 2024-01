ATP a WTA sa dohodli na skrátení večerného programu na turnajoch

Londýn 9. januára (TASR) - Tenisové organizácie ATP a WTA sa rozhodli skrátiť večerný program na turnajoch, aby sa menej zápasov končilo v neskorých nočných hodinách.



Program tak môže štartovať najneskôr o 19.30 h, s odporúčaním o hodinu skôr, a jednotlivé zápasy sa nemôžu začať po 23.00 h. Zápasy, ktoré nemôžu odštartovať na kurte pred 22.30 h, sa presunú na náhradný kurt. Výnimky budú len v prípade výnimočných poveternostných podmienok a s povolením od ATP alebo WTA.



"V uplynulých rokoch značne vzrástol počet zápasov, ktoré sa skončia až po polnoci, čo negatívne vplýva na hráčov aj fanúšikov," uviedli organizácie v spoločnom vyhlásení. Nové opatrenia však nebudú platiť na štyroch grandslamových turnajoch.



Po vlne kritiky odštartuje Australian Open prvýkrát už v nedeľu namiesto pondelka, aby sa zápasy rozložili na viac dní. Medzi zástancov zmeny patrí napríklad nemecký tenista Alexander Zverev, ktorý kritizoval najmä dlhé stretnutia na Roland Garros.



"Ak hráme päť setov, môže to trvať až do druhej rána. To nie je zdravé pre hráčov, ktorí takéto zápasy vyhrajú a na druhý deň musia hrať znova," povedal vlani. Informáciu priniesla agentúra dpa.