ATP nezapočíta tohtoročný Wimbledon do svojho bodovacieho rebríčka

Londýn 20. mája (TASR) - Asociácia tenisových profesionálov (ATP) v piatok oznámila, že tohtoročný Wimbledon nebude rátať do svojho bodovacieho rebríčka. Reagovala tak na zákaz štartu ruských a bieloruských tenistov, ktorých organizátori grandslamového turnaja suspendovali v reakcii na vojenský konflikt na Ukrajine. Jej krok nasledovala aj Ženská tenisová asociácia (WTA).



"S veľkou ľútosťou a nechuťou oznamujeme, že nevidíme inú možnosť, ako nerátať tohtoročný Wimbledon do nášho bodovacieho systému," citovala AFP z oficiálneho vyhlásenia asociácie. "Cieľom našich pravidiel a dohôd je ochrana práv všetkých hráčov. Jednostranné rozhodnutia takéhoto typu vytvárajú poškodzujúci precedens pre zvyšok ATP Tour. Diskriminácia zo strany jednotlivých turnajov je jednoducho neuskutočniteľná," uvádza sa ďalej vo vyhlásení.



Dištanc zo strany All England Clubu (AELTC) znemožnil štart viacerým elitným hráčom ako napríklad Daniilovi Medvedevovi či Andrejovi Rubľovovi. Okrem toho s ním vyjadrili nesúhlas viaceré významné osobnosti svetového tenisu vrátane Billie Jean Kingovej, Martiny Navrátilovej a lídra svetového mužského rebríčka Novaka Djokoviča. Ten príde v dôsledku rozhodnutia ATP o 2000 bodov.



K mužskej asociácii sa pridala aj Medzinárodná tenisová federácia (ITF), ktorá do svojho rankingu nezapočíta body zo zápasov juniorov a paratenistov. Rovnaký krok sa očakáva aj od Ženskej tenisovej asociácie (WTA).